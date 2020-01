Alemania y Turquía quieren colaborar en resolver conflictos de Libia y Siria

Estambul, 24 ene (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, conversaron hoy en Estambul sobre las posibilidades de colaborar en poner fin al conflicto en Libia y de mejorar la vida de refugiados y desplazados sirios.

Tras la reunión, ambos ofrecieron una rueda de prensa en la que, no obstante, dejaron traslucir también cierta diferencia de apreciación del conflicto libio.

Así, Merkel consideró que la conferencia de paz celebrada en Berlín el domingo día 19 fue un paso positivo dentro de "un equilibrio frágil", si bien reconoció que el mariscal rebelde Jalifa Hafter no ha firmando el acuerdo de 55 pasos para consolidar el alto el fuego.

Erdogan, por su parte, destacó que las milicias de Hafter bombardearon el pasado día 22 el aeropuerto de Matiga, en Trípoli, y acusó a la comunidad internacional de "malcriar" al general.

"Hafter sigue bombardeando el aeropuerto, eso quiere decir que no ha aceptado el alto el fuego. No ha firmado el acuerdo. Los países que acudieron a la conferencia de Berlín no deberían malcriarlo más", dijo el presidente turco.

Apuntó que Hafter recibe apoyo de "Abu Dabi, Egipto y el grupo Wagner (una empresa de seguridad privada rusa), del que se sabe quién está detrás", y agregó que también cuenta con cinco o seis mil combatientes de Sudán.

"Nosotros apoyamos a Fayez al Serraj (primer ministro del Gobierno libio ubicado en Trípoli), que está reconocido por Naciones Unidas. Hafter no está reconocido. Nos cuesta entender cómo algunos países pueden reconocerlo", insistió el mandatario turco.

Reiteró que Turquía seguirá enviando a militares a Libia para entrenar a las tropas de Al Serraj.

Más sintonía mostraron ambos dirigentes al revisar la situación en Siria, al prometer Merkel ayuda para los desplazados en Idlib, la última provincia del país en la que continúan combates entre las fuerzas del régimen de Damasco y milicias islamistas rebeldes.

Erdogan subrayó que le ha explicado a Merkel que "no se puede resolver con tiendas de campaña" la situación de los "400.00 desplazados" en Idlib, y que Turquía estaba dando pasos para construir 10.000 viviendas provisionales.

"Hemos dicho que estamos preparados para contribuir con apoyo material a encauzar la situación humanitaria de quienes huyen de Idlib; hemos expresado que podemos proveer refugios mas sólidos", confirmo, por su parte, la canciller alemana.

Además, Merkel destacó que durante el encuentro de hoy se ha analizado el papel de los traficantes de personas en la migración de refugiados sirios desde Turquía a las islas griegas, y que Alemania ofrecerá "apoyo financiero" a las patrullas de la guardia costera turca.

Merkel llegó a Estambul anoche y se encontró esta mañana con Erdogan en el campus de la Universidad Turco-Alemana en el distrito de Beykoz en Estambul, donde inauguraron juntos un complejo de edificios nuevos.

La Universidad, creada en 2010 por un acuerdo entre Berlín y Ankara, empezó a impartir clases en el curso 2013-2014, pero en edificios provisionales ahora reemplazados por los definitivos.

En la agenda de los mandatarios también figuraba el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea, la actualización de la unión aduanera y la prevista eliminación del visado para los turcos.

El hecho de que Alemania asuma en julio la presidencia rotatoria de la UE le da especial importancia a la visita de Merkel en este contexto, subrayó el presidente turco.

Erdogan reiteró su queja de que Bruselas aún no ha transferido los primeros 3.000 millones de euros prometidos en 2016 como parte de un paquete de 6.000 millones, vinculado a proyectos concretos destinados a los refugiados sirios en Turquía.

Sin embargo, si bien el ministro de Exteriores turcos, Mevlüt Çavusoglu, había dejado caer ayer que Turquía podría plantearse abrir sus fronteras y permitir el paso de los refugiados a Grecia, Erdogan buscó hoy un tono mucho más conciliador y agradeció a Merkel su ayuda en este campo.

Ilya U. Topper