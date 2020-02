Condenado a 15 años de cárcel el hermano del ex presidente Buteflika

En la foto, la Jefa del Partido de los Trabajadores de Argelia Louisa Hanoune, (C) reacciona tras ser liberada de la cárcel en Blida, Argelia, el 10 de febrero de 2020, después de que un tribunal militar argelino confirmara una pena de 15 años de prisión contra Said Bouteflika, hermano del ex presidente y dos ex jefes de inteligencia condenados por conspiración contra el Estado, y redujera la condena inicial de Louisa Hanoune redujo de 15 años a una cárcel suspendida por conspirar contra el ejército y el estado en Argelia. EFE/EPA/ STR