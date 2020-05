Estados Unidos rechaza confirmar si habrá un intercambio de presos con Irán

Washington, 10 may (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos rechazó este domingo confirmar si efectuará un intercambio de presos con Irán en el contexto de la pandemia del coronavirus y consideró que no es adecuado abordar este tema "sensible" a la luz de los medios de comunicación.