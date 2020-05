Zelenski quiere negociar con Putin y no descarta buscar la reelección

Moscú, 20 may (EFE).- El presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, afirmó hoy que quiere negociar cara a cara con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para tratar de arreglar el conflicto en el Donbás, y no descartó postularse a la reelección en 2024 pues afirma que un solo mandato no basta para cumplir sus promesas electorales.