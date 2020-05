Al Sisi dice que los enemigos de la patria quieren infundir dudas sobre el Estado

El Cairo, 28 may (EFE).- El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, afirmó el jueves que "los enemigos de la patria" están tratando de infundir dudas sobre los esfuerzos y logros del Gobierno para controlar la COVID-19 en el país, que ayer superó su pico diario de contagios.

"A la luz de los esfuerzos realizados por el Gobierno egipcio y el pueblo para enfrentar esta epidemia y continuar implementando planes de desarrollo y mantener la estabilidad económica en las circunstancias más difíciles, los enemigos de la patria están tratando de infundir dudas sobre los esfuerzos y logros del Estado", indicó Al Sisi en un mensaje en las redes sociales.

El presidente indicó que los egipcios se mantienen "unidos en un momento importante en la vida de la nación", frente a una pandemia que requiere que "todos sigan uniendo sus manos y solidaridad para cruzar esta prueba de manera segura y preservar lo que hemos logrado en varios campos".

Tras superar el miércoles su pico de contagios en un día desde el estallido de la pandemia registrando 910 infectados, Egipto ya es con 19.600 contagiados el segundo país africano con más casos positivos de coronavirus, solo por detrás de Sudáfrica (24.264).

El aumento de los positivos llega después de que el Sindicato de Médicos egipcio pidiera el lunes medidas más estrictas y una mayor protección para el personal sanitario, así como hospitales de aislamiento específicos para tratar a los profesionales de la salud con COVID-19.

"Sois héroes, estáis llevando a cabo hazañas para hacer frente al virus", dijo en Twitter el miércoles la ministra de Salud egipcia, Hala Zayed, en referencia a los médicos.

El Gobierno egipcio ha enviado reiteradas advertencias a los medios de comunicación sobre las noticias que publican sobre la situación del coronavirus en el país.

Esas advertencias han sido comunicadas directamente a los corresponsales de medios como "The Washington Post" y "The New York Times" y a mediados de marzo las autoridades retiraron la acreditación a la corresponsal del diario británico "The Guardian" tras una información relacionada con la pandemia.

Egipto estableció un toque de queda parcial nocturno el pasado 24 de marzo, así como medidas relacionadas con la suspensión de la actividad de restaurantes y centros de ocio y la reducción de la actividad pública, salvo en sectores indispensables como el de la salud.

La semana pasada, el Gobierno egipcio auguró que el número de casos ascendería a 20.000 en los próximos días y a 71.000 en las próximas semanas.