El Vaticano expresó su preocupación por el plan de anexión israelí

Ciudad del Vaticano, 2 jul (EFE).- El Vaticano ha expresado su "preocupación" por "posibles acciones unilaterales que podrían poner en peligro aún más la ansiada paz entre israelíes y palestinos", en referencia al plan de Israel de anexionarse partes de Cisjordania.

El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, así se lo expresó en una reunión a los embajadores de EEUU y de Israel ante la Santa Sede, según informó el Vaticano en un comunicado anoche.

"La Santa Sede reitera que el Estado de Israel y el Estado de Palestina tienen derecho a existir y vivir en paz y seguridad, dentro fronteras reconocidas internacionalmente" tal como ya hizo en sendas declaraciones el 20 de noviembre de 2019 y el 20 de mayo de 2020, agrega la nota.

Por ello, "hace un llamamiento a las partes para que intenten reabrir la vía de la negociación directa, sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas".

Ello con la "ayuda de medidas que sirvan para restaurar la confianza mutua y tengan el coraje de decir sí al encuentro y no a la confrontación; sí al diálogo y no a la violencia; sí a la negociación y no a las hostilidades; sí para respetar acuerdos y no a provocaciones; sí a la sinceridad y no a la duplicidad".

Israel había anunciado la fecha de ayer 1 de julio para iniciar la anexión de partes de Cisjordania, pero el día transcurrió sin avances y sin que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, hiciera alusión alguna ni aclarara los pormenores del plan que sigue debatiendo con EEUU.