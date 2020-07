Alemania agrava daño al turismo y el sector urge "diplomacia de alto nivel"

Madrid/Berlín, 28 jul (EFE).- El Ministerio alemán de Exteriores ha puesto a Aragón, Cataluña y Navarra en su lista de dudosos para el turismo y se suma así a los Gobiernos de Reino Unido, Noruega, Países Bajos y Francia que, en distintas gradaciones, han limitado los viajes a España, y para combatirlo el sector reclama "proactividad diplomática de alto nivel".

El consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, ha considerado, en declaraciones a Efe, que a España le ha faltado "proactividad diplomática de alto nivel" para tratar de frenar la cuarentena dictada por el Reino Unido para los pasajeros que vuelvan de España, decisión que atribuye a razones "políticas" y no epidemiológicas.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo -"desde el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta los ministros que corresponden"- está trabajando con sus homólogos europeos para que, "a la mayor brevedad posible", se puedan eliminar las restricciones a los viajes a España impuestas por algunos países.

La situación se complica día a día, porque TUI UK y Jet2 -esta última anunció ayer que mantenía las operaciones con España- han cambiado de postura y cancelan al menos por el momento los vuelos y paquetes vacacionales a Baleares y Canarias.

A la reacción contra las cuarentenas se suma la indignación que han provocado en el sector las declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien había agradecido a Bélgica y al Reino Unido que desincentiven los viajes a España, ya que de ese modo se reduce el riesgo de importar casos de coronavirus.

ALEMANIA SE SUMA A LAS RESTRICCIONES

Este martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán "desaconsejó" los desplazamientos turísticos a Aragón, Cataluña y Navarra "por las nuevas cifras de infección" del coronavirus en esas comunidades, aunque ha "salvado" a Baleares, el principal destino del turismo germano en España.

Al tiempo, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha defendido la cuarentena impuesta a los viajeros llegados de España, y ha afirmado que el Reino Unido debe protegerse ante "la amenaza de un segundo brote" de coronavirus "en otras partes de Europa".

RAZONES POLÍTICAS

Escarrer ha señalado que dado que no hay fundamento epidemiológico, "la precipitada decisión del Gobierno británico se debe a razones de otra índole, probablemente políticas" y ha pedido intensificar la comunicación sobre los altos niveles de seguridad que el país ofrece a los turistas.

En el caso de Meliá, la cuarentena británica "puede que nos obligue" a suspender alguna reapertura prevista para hoteles en destinos con más peso del turismo inglés, como Benidorm (Alicante) o Baleares, pero su máximo ejecutivo no da el verano por perdido para el mercado doméstico y "esperamos que para otros mercados".

LAS CUARENTENAS, UN CAÑONAZO SIN PRECEDENTES

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, en inglés) calcula que la imposición de cuarentenas entre países europeos sitúan al sector turístico en el peor de los escenarios previstos y pueden hacer perder hasta 197,5 millones de empleos en el mundo, de los que 2,3 se ubican en España.

En una entrevista con Efe, su presidenta, Gloria Guevara, ha señalado que la decisión británica -"un cañonazo sin precedentes"- genera "inestabilidad e incertidumbre" y tiene un gran impacto también para el propio Reino Unido, donde el número de empleos que se ponen en riesgo pasa de 1,9 millones a 2,8 millones.

Los datos que maneja la Mesa del Turismo -un foro de debate de empresarios y profesionales del sector- reflejan que la paralización de la actividad puede suponer la pérdida de más de 90.000 millones de euros a finales de septiembre y hasta 120.000 millones en el año, así como la destrucción de cerca de 1,5 millones de empleos.

Exceltur ha incidido en que los efectos de estas cuarentenas serán "devastadores" para la actividad turística y el empleo, "dando la puntilla a una temporada que se había iniciado renqueante y acabará anticipadamente".

LOS HOTELEROS AL FILO DEL PRECIPICIO

La presidenta de Baleares, Francina Armengol, se ha comprometido a "seguir batallando" por un corredor seguro entre las islas y el Reino Unido, y ha explicado que empezaban "a ver la luz con el turismo" cuando llegó la decisión de Reino Unido -segundo mercado turístico para Baleares y primero en el caso de Ibiza- aunque no da la temporada por perdida, ya que la ocupación se sitúa en torno al 40 %.

No lo ve así la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, que entiende que el sector está "al filo del precipicio, ya estamos cayendo", y alerta de que el riesgo puede ser mayor por el efecto dominó en otros mercados emisores y países europeos.

También los hosteleros denuncian la situación crítica que atraviesan. Según sus cálculos, la pandemia provocará la destrucción de entre 900.000 y 1,1 millones de puestos de trabajo entre directos e indirectos en la hostelería, debido en parte al cierre de unos 65.000 locales, de los cerca de 300.000 bares y restaurantes que tiene España.

DESTITUCIÓN DE FERNANDO SIMÓN

La Mesa de Turismo ha pedido al Gobierno la destitución "inmediata" de Simón, cuyas declaraciones son "totalmente intolerables", según su presidente, Juan Molas.

Francina Armengol también se ha sumado a las críticas a Fernando Simón: "no comparto su reflexión. La media de contagios en Reino Unido no es tan extrema como para decir que es mejor que no vengan".

Gabriel Escarrer ha criticado con dureza estas declaraciones: "es "sencillamente impresentable que el portavoz científico del Gobierno haga declaraciones sin fundamento epidemiológico, contraviniendo todos los esfuerzos de la sociedad y el Gobierno con el turismo".