Parlamento argelino aprueba la reforma constitucional pese al boicot opositor

Argel, 10 sep (EFE).- El Parlamento argelino aprobó hoy el nuevo proyecto de reforma constitucional apenas tres días después de que se conociera el borrador definitivo gracias a la mayoría que ostenta el gobernante Frente de Liberación Nacional (FLN), hegemónico en el país desde que en 1962 lograra la independencia de Francia.

A los votos del FLN se sumaron los escaños de la segunda fuerza en la cámara, la Agrupación Democrática Nacional (RND), un partido pro gubernamental que ha servido de muleta para forjar mayorías durante desde la ascensión al poder en 1990 del expresidente Abdelaziz Buteflika.

El mandatario renunció a la presidencia en abril de 2019 presionado por las protesta populares en la calle (Hirak) y forzado por el Ejército, que domina Argelia desde la independencia.

La reforma fue impulsada a principios de este año por su sucesor, Abdelmedjid Tebboune, un hombre del sistema conectado con la cúpula militar que ganó las elecciones celebradas en diciembre con el mayor índice del abstención de la historia del país, superior a un 60 por ciento.

Al igual que los comicios, la votación fue boicoteada por los partidos de la oposición que prefirieron no entrar a la sala.

UNA CONSTITUCIÓN QUE NO RESPONDE A LA REALIDAD POLÍTICA EN ARGELIA

En declaraciones a Efe, Fatiha Benabbou, especialista en derecho constitucional, explicó criticó la prisa con la que se ha redactado el texto de la reforma, y el hecho de que se hayan buscado atajos en la propia ley orgánica para escamotear la reflexión y apresurar el proceso.

"Un texto legal debe discutirse primero de forma general en una sesión plenaria, dejar después espacio a las enmiendas y después sometido a votación. Sin embargo, se ha escamoteado el procedimiento ya que se ha recurrido al artículo 37 de la ley orgánica relativo a las relaciones parlamento/gobierno, algo que no es adecuado", dijo la constitucionalista.

"Este artículo permite las enmiendas con debate restringido, que no es la solución. En este caso había que haber hecho un debate general y una discusión con los diputados que lleva tiempo", agregó Benabbou, para quien "no es necesario que el referéndum deba celebrarse el 1 de noviembre".

El presidente argelino eligió la fecha porque es simbólica para Argelia, ya que conmemora el inicio de en 1954 de la guerra de la independencia contra el colonialismo francés.

Benabbou advirtió, asimismo, que se trata de un texto grueso, con más de 225 artículos y numerosos cambios en disposiciones "legislativas o reglamentarias son inútiles".

Como ejemplo puso el artículo 103 en el que se distingue entre primer ministro y jefe de gobierno y que "chirría con mi conocimiento del derecho constitucional".

"En derecho esta distinción no existe, el primer ministro deber ser automáticamente un jefe de Gobierno. Será uno de los textos más insólitos en el mundo", señaló.

"Es una Constitución que no responde a la realidad política de Argelia. Es una revisión y no una nueva constitución ya que no hay muchas diferencias. Además, las principales modificaciones fueron introducidas mucho antes, durante la revisión de 2016" que impulsó el ahora defenestrado presidente Buteflika.

PARTIDOS OPOSITORES BOICOTEAN LA VOTACIÓN

En este contexto, los principales partidos de oposición, entre ellos el islamista Movimiento Social para la Paz (MSP) -tercera fuerza en la Cámara- , y los tradicionales el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS), y el Partido de Trabajadores (PT) prefirieron este jueves ausentarse la reunión.

Contactado por Efe, el presidente del grupo parlamentario del MSP, Mehdi Zentout, explicó que no se oponen a la reforma, si no a la manera en la que se ha presentado el proyecto de revisión constitucional "de forma apresurada y sin debate".

"Consideramos que el plazo para su examen y estudio ha sido insuficiente y que el valor supremo de la constitución es incompatible con la rapidez con que ha sido enviado", declaró Zenout antes de revelar que en los próximos días el MSP celebrará un consejo consultivo para tomar decisión sobre su participación o no en el referéndum del próximo 1 de noviembre.

Ante las críticas, el ministro de Comunicación y portavoz de gobierno, Ammar Belhimer anunció este jueves que a partir del día 16 "se abrirá un amplio debate con la sociedad civil, asociaciones, personalidades, expertos, partidos autorizados y todas las franjas de la sociedad argelina para animarles al referéndum".

Antes el texto transitará el domingo por Consejo de Nación (Senado), donde el FLN y el RND tienen mayoría suficiente para aprobarlo.