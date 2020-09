Navalni comparte sus primeras vivencias y planes tras salir del hospital

Moscú, 23 sep (EFE).- El líder opositor ruso Alexéi Navalni, que recibía tratamiento desde el pasado 22 de agosto en el hospital universitario berlinés de la Charité por envenenamiento con un agente nervioso del grupo Novichok, compartió hoy sus primeras vivencias fuera del hospital y sus planes de recuperación.

"Después de 32 días ingresado los médicos decidieron que mi recuperación no requiere hospitalización sino un retorno a la vida normal. Caminar, estar con mi familia. Sumergirme en la rutina de los movimientos cotidianos", afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Según Navalni, su primera solicitud fue que lo llevasen a un lugar donde hubiese árboles.

"Y así, de pronto, voy renqueando por el parque metido en un pantalón tres tallas más grande", describió su paseo y acompañó el texto con una fotografía en la que se ve sentado en un banco de un parque.

El opositor ruso recordó que la primera vez que se vio en un espejo después de 24 días en terapia intensiva, 16 de los cuales había estado en coma, su imagen le recordó a un personaje de "El Señor de los anillos".

"Y créanme, no era para nada un elfo. Me afligí mucho: pensé que jamás me darían el alta", afirmó.

El 20 de agosto el líder opositor sufrió un colapso durante un vuelo de Siberia a Moscú, lo que forzó un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Omsk, donde recibió tratamiento en un hospital local hasta que fue trasladado a Berlín a petición de su familia, donde permaneció hasta hoy.

Ya de alta, Navalni afirmó que sus planes "por ahora son simples": lograr su rehabilitación.

"Recuperar el control de los dedos. Mantener el equilibrio. Es simpático, soñaba aprender a montar esquí acuático este verano. Pero ahora aprendo a mantenerme en un solo pie", explicó, para ilustrar su estado físico actual.

Además, comentó que no puede lanzar una pelota con la mano izquierda, porque su cerebro "no quiere hacer este movimiento".

"O escribir a mano. Hasta hace poco no lograba escribir una línea. En fin, rehabilitación", dijo.

Junto al restablecimiento físico, Navalni aspira recuperarse también mentalmente.

"Ayer me visitó la neurosicóloga, me hizo pruebas a ver si me había embrutecido. Le pregunto qué hacer para recuperarme no solo física, sino también mentalmente. Me gustó la respuesta: lea más, escriba en las redes sociales. Juegue con computadoras". comentó.

Navalni concluyó su mensaje preguntándose si el hospital le daría una receta para la moderna consola de vídeo juegos PS5 que se lanzará próximamente.

Su portavoz, Kira Yarmysh, afirmó en Twitter que el opositor ruso permanecerá aún en Alemania, porque "el tratamiento no ha terminado", pero recalcó que los médicos pronostican su "plena mejoría".