Adib afirma que ya no existe el consenso de hace un mes en el Líbano

Beirut, 26 sep (EFE).- El ya ex primer ministro del Líbano Mustafa Adib aseguró que presentó hoy su renuncia al cargo porque ya no existe el consenso entre los partidos que se logró hace un mes y no tiene posibilidad de formar un Gobierno que pueda llevar adelante el proceso de reformas que requiere el país.