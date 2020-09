Un acusado del derribo del MH17 en Ucrania niega cargos y quiere declarar

Ámsterdam, 28 sep (EFE).- El ciudadano ruso Oleg Pulátov, uno de los cuatro acusados del "asesinato" de 298 personas en el derribo del avión de Malaysia Airlines el 17 de julio de 2014 en el este de Ucrania, negó este lunes haber estado involucrado en esa tragedia y aseguró estar "dispuesto" a contar su versión ante la Justicia.

"Nuestro cliente nos ha dicho que no estuvo involucrado en ordenar ni transportar el lanzamisiles, ni instruir a la tripulación de este a disparar misiles Buk. No contribuyó a ello, ni estaba involucrado, ni tiene información sobre por qué el MH17 fue derribado. No sabe lo que pasó, no custodió ningún misil. Sabe que el MH17 se estrelló", explicó a los jueces la abogada holandesa Sabine ten Doesschate, representante de Pulátov.

Este ciudadano ruso, el único de los cuatro sospechosos que reconoce la legitimidad de este proceso judicial celebrado en Países Bajos, quiere contar su historia "cuanto antes" ante el tribunal, aunque su equipo de abogados le aconsejó no hacerlo en persona, sino por escrito o en una grabación de vídeo, para evitar ser detenido y puesto en prisión provisional en Ámsterdam porque "hay una orden de detención internacional" en su contra.

Durante la sesión judicial celebrada hoy en el tribunal de alta seguridad de Schiphol, esta letrada, una de las representantes designadas por el propio Pulátov, comunicó a los jueces que el equipo de abogados logró "por fin" volar a Rusia para reunirse con su cliente, después de que la pandemia les haya obligado a cancelar el viaje en varias ocasiones desde que comenzó el juicio el pasado marzo.

Según los letrados, Pulátov "vio los escombros y los restos mortales" del avión malasio y "expresó varias veces durante las conversaciones lo horrible que fue eso" para él. "Estuvo involucrado en la guerra en 2014, pero eso no significa que sepa qué provocó el desastre. Eso también es un misterio para él", añadió la abogada.

Ten Doesschate, que trasladó al tribunal que su cliente niega todos los cargos que se le imputan, aseguró que consultarán con Pulátov "cuándo y cómo él mismo puede contar su historia" sobre el derribo del MH17 con un sistema de misiles tierra-aire Buk, de fabricación rusa, desde un territorio ucraniano dominado entonces por los rebeldes prorrusos.

COMO TESTIGO, Y NO ACUSADO

La Fiscalía propuso como alternativa que Pulátov acudiera personalmente al complejo de tribunales de alta seguridad de Schiphol para declarar como "testigo" en el caso contra los otros tres sospechosos, lo que elimina el riesgo de ser arrestado en Países Bajos, pero su defensa no se pronunció sobre esta propuesta.

El Equipo Conjunto de Investigación (JIT, en sus siglas en inglés), formado por expertos internacionales, concluyó, en base al análisis de conversaciones telefónicas, que Pulátov era en 2015 jefe adjunto de Inteligencia de los separatistas ucranianos en Donetsk como exoficial del Ejército ruso, y estuvo involucrado en la vigilancia del transporte del Buk.

La Fiscalía acusa de presunto "asesinato" de las 298 personas que iban a bordo del MH17 a tres rusos -Igor "Strelkov" Girkin, Serguéi Dubinsky y Pulatov- y a un ucraniano -Leonid Kharchenko- que habrían participado en el transporte y suministro del sistema de misiles que disparó contra el avión hace más de seis años, cuando iba de Ámsterdam a Kuala Lumpur.

Los cuatro sospechosos residen en Rusia o en el este de Ucrania, pero ninguno de ellos se ha presentado hasta ahora en el juicio y solo Pulátov está representado por abogados, que insistieron en sesiones anteriores que quieren que se investiguen otros escenarios que rodean el derribo del MH17, como un posible accidente.

Países Bajos ya solicitó el arresto de los sospechosos, pero Rusia y Ucrania no entregan a sus ciudadanos a la Justicia extranjera.

El tribunal ha cancelado las sesiones previstas para los próximos días y retomará el proceso el próximo 3 de noviembre, a petición de la defensa, que alegó que la información obtenida en su viaje a Rusia es "nueva", las conversaciones con su cliente fueron "intensas y útiles", y ahora necesita tiempo para analizarla y preparar sus argumentos.

La Corte, que se vio obligada a anunciar este aplazamiento, lo consideró "una sorpresa desagradable", en especial para los familiares de las víctimas, que esperaban conocer este lunes más detalles sobre los avances logrados por la Fiscalía.

Imane Rachidi