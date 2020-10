Ministros de Exteriores armenio y azerbaiyano se reúnen en Moscú

Moscú, 9 oct (EFE).- Los ministros de Exteriores de Armenia, Zohrab Mnatsakanián, y Azerbaiyán, Jeihun Bayrámov, se reúnen hoy en Moscú por primera vez desde que el pasado 27 de septiembre estallaron los combates en el enclave de Nagorno Karabaj, situado en territorio azerbaiyano pero poblado por armenios.

La reunión está presidida por el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, cuyo país ha llamado en los últimos días a las partes a declarar cuanto antes un alto el fuego.

Hasta ahora, ambas partes se han negado a cesar las hostilidades, que se han cobrado la vida de, al menos, 53 civiles - según informó hoy la ONU- y centenares de combatientes.

Los ministros armenio y azerbaiyano fueron invitados a Moscú por el presidente ruso, Vladímir Putin, para abordar el tema de la guerra en Nagorno Karabaj y estudiar un posible alto el fuego "por razones humanitarias".

Putin ha calificado de "gran tragedia" la guerra entre armenios y azerbaiyanos, aunque ha matizado que Moscú no puede intervenir militarmente en apoyo de Armenia, ya que el conflicto tiene lugar no en su territorio, sino en Nagorno Karabaj, cuya proclamación de independencia no ha sido reconocida por la comunidad internacional.

Además, la pasada semana Putin y los presidentes de EEUU, Donald Trump, y Francia, Emmanuel Macron, emitieron una declaración conjunta en la que instaban a las partes a suspender urgentemente los combates, llamamiento que fue desoído.

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, afirmó hoy horas antes del encuentro que su país está preparado para reanudar el proceso de paz en torno a Nagorno Karabaj.

"Somos fieles al principio del arreglo pacífico del conflicto en Nagorno Karbaj y estamos preparados para reanudar el proceso de paz en concordancia con la declaraciones hechas en los últimos días por los presidentes y ministros de Asuntos Exteriores de los países copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE", dijo.

Coincidiendo con el inicio de la reunión, el presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, dijo que "ahora el conflicto se está solucionando por la vía militar. Después se hará políticamente".

Mientras están reunidos los ministros de ambos países, Alíev también anunció la toma de la localidad estratégica de Hadrut, en el flanco sur de Nagorno Karabaj.

"Cada día recibimos buenas noticias del frente", subrayó Alíev, quien destacó que el Ejército azerbaiyano es superior a su rival "en el campo de batalla".

El conflicto armenio-azerbaiyano se remonta a los tiempos de la Unión Soviética, cuando a finales de la década de 1980 el territorio azerbaiyano de Nagorno Karabaj, poblado mayoritariamente por armenios, pidió su incorporación a la vecina Armenia, tras lo cual estalló una guerra que causó unos 25.000 muertos.

Al término de los combates, que se prolongaron hasta 1994, las fuerzas armenias se hicieron con el control de Nagorno Karabaj y también ocuparon vastos territorios azerbaiyanos, que llaman "franja de seguridad", para unirlo a Armenia.

Azerbaiyán sostiene que la solución al conflicto con Armenia pasa necesariamente por la liberación de los territorios ocupados, demanda que ha sido respaldada por varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

Armenia apoya el derecho a la autodeterminación de Nagorno Karabaj y aboga por la participación de los representantes del territorio separatista en las negociaciones sobre el arreglo del conflicto.