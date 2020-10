La Presidencia de la UE advierte de que la negociación con Londres está en un momento "muy crítico"

Bruselas, 13 oct (EFE).- El secretario de Estado alemán para la Unión Europea, Michael Roth, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la UE, advirtió este martes de que las negociaciones sobre la relación de los Veintisiete con el Reino Unido tras el brexit se encuentran en una fase "muy crítica".

Roth subrayó que el tiempo para lograr un acuerdo "se está agotando", pero recalcó que el club comunitario está preparado para la posibilidad de que no se alcance un pacto.

"Francamente, estamos en una fase muy crítica en las negociaciones y nos encontramos ante una presión extrema y el tiempo se está agotando", declaró el político al llegar a una reunión de ministros y secretarios de Estado de la UE que se celebra hoy en Luxemburgo.

En ese encuentro se analizará el estado de las conversaciones, solo dos días antes de que el jueves comience una cumbre de líderes europeos en la que se abordará esa misma cuestión.

Roth dijo este martes que espera "progresos sustanciales por parte de nuestros amigos en el Reino Unido en áreas clave".

En ese sentido, mencionó los tres ámbitos en los que las posiciones de Londres y Bruselas están más alejadas y que son determinantes para conseguir un pacto sobre la nueva relación.

Se trata de la pesca, la gobernanza del futuro acuerdo y las garantías para asegurar una competencia justa entre las empresas británicas y comunitarias, de manera que las asentadas en el Reino Unido no disfruten de beneficios a los que no pueden acceder las firmas de los Veintisiete.

Tanto Londres como Bruselas aspiran a cerrar un acuerdo en las próximas semanas, de manera que se pueda llevar a cabo la ratificación parlamentaria en el Reino Unido y la UE entre noviembre y diciembre, y el convenio pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero.

Ese día habrá terminado el periodo transitorio en el que se sigue aplicando la legislación comunitaria en el territorio británico y el Reino Unido se convertirá, de manera definitiva, en un país tercero.

De todas formas, Roth insistió en que los Veintisiete están preparados para la posibilidad de que no haya acuerdo.

"Estamos bien preparados para ambos escenarios. Todo el mundo debería saber que un escenario sin acuerdo es el peor, no solo para la Unión Europea, sino también para el Reino Unido, pero también estamos preparados para eso", comentó.

No obstante, subrayó que la UE trabaja "muy duro en un buen acuerdo, en un acuerdo sostenible que sea aceptable para ambas partes".

Por su parte, el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Clément Beaune, destacó la necesidad de una posición "muy unida" de los Veintisiete "sobre las grandes prioridades".

En referencia a las garantías para una competencia justa, aseguró que se trata de una condición "sine qua non" para que el Reino Unido pueda acceder al mercado europeo "porque si no, tenemos una competencia injusta que no tiene por que ser soportada por nuestros ciudadanos, nuestras empresas, nuestro empleo".

La ministra finlandesa de Asuntos Europeos, Tytti Tuppurainen, admitió que en las conversaciones con Londres quedan "muchas cuestiones abiertas".

"Por supuesto, queremos tener un acuerdo con el Reino Unido, pero sin costes. Hay también muchas cuestiones nacionales de las que nos debemos encargar, por ejemplo, para Finlandia es importante prestar mas atención a la cuestión de la aviación, eso requiere más atención en el nivel técnico de las negociaciones", señaló.

La secretaria de Estado croata para Asuntos Europeos, Andreja Metelko-Zgombic, apuntó que se deben realizar "los últimos esfuerzos para lograr un acuerdo ambicioso, pero al mismo tiempo tenemos que considerar todos los otros escenarios posibles".