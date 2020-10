El presidente kirguís presenta su dimisión para facilitar la salida a la crisis política

Moscú, 15 oct (EFE).- El presidente de Kirguistán, Sooronbai Jeenbékov, presentó hoy su dimisión como paso para facilitar una salida a la profunda crisis política e institucional que atraviesa la antigua república soviética desde las elecciones parlamentarias del pasado día 4.

"La paz en Kirguistán, la integridad del país, la unidad de nuestro pueblo y la paz en la sociedad son todo para mí. No me aferro al poder. No quiero que la historia me recuerde como el presidente que derramó la sangre y disparó a sus ciudadanos. Por eso he tomado la decisión de dimitir", señaló en una declaración a la nación recogida por la agencia kirguís AKIpress.