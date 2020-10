Más contactos para decidir nuevas restricciones en Manchester

Londres, 19 oct (EFE).- Las autoridades de Manchester y el Gobierno británico prosiguen este lunes los contactos para decidir si esa ciudad del norte de Inglaterra debe entrar en un nivel más estricto de restricciones ante el aumento de casos de covid-19.

El alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, admitió haber tendido una conversación "constructiva" con el equipo del primer ministro británico, Boris Johnson, el domingo, para abordar la delicada situación en que se encuentra el norte inglés.

Burnham se niega a situar a Manchester en el nivel más alto de restricciones -el 3-, si el Gobierno central no hace un aporte financiero para ayudar a los negocios que se vean obligados a cerrar para contener la propagación del coronavirus.

Johnson no descarta utilizar sus poderes para intervenir en Manchester si los líderes locales no sitúan a la ciudad en el nivel 3, que obligará a cerrar bares y restaurantes que no vendan comida.

Mientras, el Gobierno autónomo galés puede comunicar este lunes un confinamiento en todo Gales durante un periodo de dos semanas para reducir el alto nivel de contagios.

El domingo, otras 16.982 personas dieron positivo en covid-19 en el Reino Unido, mientras que se registraron 67 muertes.

Varias autoridades locales del norte de Inglaterra están en contra del nuevo mecanismo de restricciones que ha ideado el Gobierno -de tres escalas de riesgo-, y exigen un mayor apoyo económico para los trabajadores afectados por los confinamientos.

Liverpool está ya en el máximo nivel de restricciones -el 3- , con el cierre de bares y "pubs" que no venden comida.

El Gobierno considera que el establecimiento de restricciones a nivel local es la mejor respuesta para atajar el problema y que es necesario "actuar" para prevenir más muertes.

El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, ha reclamado que se apliquen medidas de confinamiento a nivel nacional durante dos o tres semanas en Inglaterra para bajar la expansión del coronavirus.