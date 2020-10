Las tensiones con China impulsan la alianza militar entre EEUU y la India

Nueva Delhi, 27 oct (EFE).- Las crecientes tensiones con China llevaron este martes a Estados Unidos y a la India a impulsar su alianza militar con un nuevo "hito": la firma de un acuerdo de intercambio de datos por satélite que permitirá a Nueva Delhi obtener una mayor precisión para el manejo de sus misiles o drones.

La firma del acuerdo se materializó en Nueva Delhi en la tercera ronda de las conversaciones ministeriales India-EEUU 2+2, en las que el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, se reunieron con sus homólogos indios, Subrahmanyam Jaishankar y Rajnath Singh.

"Es importante resaltar que hoy hemos logrado un hito significativo con la firma del Acuerdo de Intercambio Básico y Cooperación (BECA), el último de los acuerdos fundacionales de defensa entre nuestros países", subrayó Esper, escoltado por sus tres colegas, en una rueda de prensa tras el encuentro ministerial.

El secretario de Defensa remarcó que la alianza con la India se debe a sus "valores compartidos y al interés común", entre los que subrayó "el apoyo de un Pacífico libre y abierto para todos, particularmente ante las crecientes agresiones y las actividades desestabilizadoras de China".

El acuerdo de hoy se suma a otros tres de seguridad firmados ya entre la India y EE. UU., unos pactos que Washington suele limitar a sus socios en la OTAN y a países asiáticos como Japón, Corea del Sur y Australia, con los que forma un bloque de contención a los supuestos deseos expansionistas de China.

En el caso de la India, la tensión con China no se limita al mar, con un contencioso fronterizo en el Himalaya que el pasado junio vivió la peor escalada en décadas, con la muerte en un enfrentamiento con militares chinos de al menos 20 soldados indios.

Durante su intervención, Pompeo se refirió a esa veintena de soldados indios muertos en el Himalaya, a los que rindió tributo esta mañana en el memorial en la capital india dedicado a los caídos en combate, al tiempo que aseguró que apoyarán "a la India mientras se enfrenta a las amenazas contra su soberanía y libertad".

"Nuestros líderes y ciudadanos ven cada vez con mayor claridad que el Partido Comunista Chino no es amigo de la democracia, el Estado de derecho o la transparencia (...) Me complace decir que Estados Unidos y la India están tomando medidas para fortalecer nuestra cooperación contra todo tipo de amenazas, y no solo las planteados por el Partido Comunista Chino", sentenció Pompeo.

UN INDO-PACIFICO LIBRE

Dentro de esa búsqueda de la protección mutua, las partes destacaron que la Armada india celebrará en las próximas semanas, con la participación de los otros países de la alianza Quad (Estados Unidos, Australia, Japón) los ejercicios navales Malabar, con el objetivo de un "Indo-Pacífico libre, abierto e inclusivo".

Así en el comunicado conjunto tras el encuentro 2+2, "los ministros reiteraron su compromiso de mantener un Indo-Pacífico libre, abierto, inclusivo, pacífico y próspero construido sobre un orden internacional basado en reglas (y) enfatizaron que el Código de Conducta en el mar del Sur de China no debe perjudicar los derechos e intereses legítimos de ninguna nación".

En ese texto conjunto, a diferencia de las declaraciones en la rueda de prensa, no hubo referencias directas a China, y sí al enemigo histórico de la India, Pakistán, al que pidieron "tomar medidas inmediatas, sostenidas e irreversibles para garantizar que ningún territorio bajo su control sea utilizado para ataques terroristas", una condena habitual de las autoridades indias.

En una reacción esperada, el Ministerio de Exteriores paquistaní condenó hoy en un comunicado la firma del BECA entre Washington y Nueva Delhi, y subrayó las "amenazas planteadas a la estabilidad en el Sur de Asia como resultado de la provisión de equipos, tecnologías y conocimientos militares avanzados a la India".

"La adquisición masiva de armamentos por parte de la India (...) incluida la introducción de nuevos sistemas de armas desestabilizadoras, son acontecimientos que tienen graves repercusiones para la paz y la estabilidad en el Sur de Asia", sentenció.

Tras la escala en Nueva Delhi, Pompeo viajó esta misma tarde a Sri Lanka, donde continuará su gira asiática que le llevará también a Maldivas e Indonesia, donde el jefe de la diplomacia estadounidense proseguirá su esfuerzo por contener la influencia china.

Moncho Torres