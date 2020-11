Los candidatos favoritos votan en las elecciones presidenciales de Moldavia

Moscú, 1 nov (EFE).- Los principales candidatos a la presidencia moldava, la liberal europeísta Maia Sandu y el actual mandatario, el socialista prorruso Igor Dodon, votaron hoy en las elecciones presidenciales de Moldavia, con llamamientos a participar en los comicios.

"Buenos días, queridos conciudadanos, vengan a las elecciones. He votado por el bienestar y el orden, he votado por un Gobierno que mejore la calidad de vida en el país. No teman a la lluvia y vengan a votar", declaró Sandu tras depositar su papeleta, citada por el portal Unimedia.

La candidata también hizo un llamado a los ciudadanos a estar atentos y denunciar cualquier violación que detecten en los colegios electorales.

Por su parte, Dodon se erigió como garante de la estabilidad tras depositar su papeleta en la urna.

"Estoy firmemente convencido que Moldavia debe, como nunca antes, distanciarse del caos. En las actuales condiciones de la pandemia, Moldavia no necesita una crisis política. La inmensa mayoría de los ciudadanos abogan por la paz y la tranquilidad", señaló, al asegurar que "votó por la estabilidad y la paz", citado por Unimedia.

Además, el presidente señaló que defenderá "el equilibrio en las relaciones exteriores y la amistad entre las minorías étnicas".

"Les llamo a votar activamente. Cuando llueve el día es bueno, como decimos los moldavos", bromeó.

Dodon aprovechó para destacar que los comicios transcurren en calma y negó que hubiese violaciones.

"Son declaraciones sin sentido de los oponentes políticos que siempre hablan de fraude", indicó.

El primer ministro moldavo, Ion Chicu, acudió temprano al colegio electoral y se sumó a los llamamientos a la participación, según Unimedia.

"Estoy convencido de que todos los ciudadanos moldavos saben por qué votan, saben que en las manos de cada uno está el destino del país y de todos nosotros. Hoy debemos tomar la decisión correcta", señaló.

Este domingo están convocados a las urnas 3.287.147 ciudadanos, un padrón electoral que incluye a los emigrantes y a la población de la autoproclamara República de Transnistria, según informó la Comisión Electoral Central de Moldavia.

Para las elecciones fueron habilitados más de 2.000 colegios electorales, 139 de los cuales funcionarán en las representaciones diplomáticas de Moldavia en 36 países.

LIGERA VENTAJA DE DODON

Las encuestas otorgan una ligera ventaja a Dodon, cuyo partido, los socialistas, es el que cuenta también con más escaños en el Parlamento, sin embargo, según los pronósticos, ninguno de los candidatos alcanzará la mitad del total de los votos, condición necesaria para una victoria en la primera vuelta, por lo que será necesario un balotaje.

Las autoridades electorales moldavas han expresado su temor a que la pandemia del coronavirus afecte la participación en los comicios, que podrían ser declarados no válidos si acude a las urnas menos de un tercio de los votantes.

Los colegios cerrarán a las 21.00 hora local (19.00 GMT) y los resultados preliminares serán anunciados una hora después.