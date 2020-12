Indonesia celebra elecciones municipales pese al incremento de la covid-19

Yakarta, 9 dic (EFE).- Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, celebra este miércoles elecciones municipales pese al incremento en las últimas semanas de los contagios de la covid-19, con más de medio millón de casos acumulados y 18.000 muertes.

El mayor miedo es el riesgo de que los comicios, que fueron retrasados en septiembre debido a la covid-19, disparen los contagios en el archipiélago, donde el sistema sanitario se encuentra ya bajo una gran presión.

"Feliz elección. No olvides llevar mascarilla, mantener la distancia y lavarte las manos con esmero", escribió en Twitter el presidente, Joko Widodo, quien reconoció el desafió de celebrar los comicios en plena pandemia.

Más de cien millones de electores están llamados a elegir a casi 300 gobernadores y alcaldes entre cientos de candidatos, incluido el hijo del presidente, Gibran Rakabuming Raka, de 33 años, quien se postula para la alcaldía de la ciudad de Solo, en la isla de Java.

Los colegios electorales contaron con medidas para garantizar el distanciamiento social y la higiene para evitar contagios, aunque no todo el mundo se sintió seguro para depositar la papeleta.

Irfan, un traductor de 33 años residente en Semarang (Java), dijo a Efe por mensajería móvil que no acudirá a votar en estos comicios ante el miedo de contagiarse, ya que vive con familiares de riesgo, incluida su abuela de 90 año, y dudó de la capacidad de la Comisión Electoral para evitar las aglomeraciones ante los colegios electorales.

Está previsto que se conozcan los resultados oficiales dentro de unos días o la semana que viene.

CLANES POLÍTICOS

En un país acostumbrado a los clanes políticos, además del hijo, un sobrino de Widodo, Bobby Naution, se presenta a la alcaldía de Medan, en la isla de Sumatra.

Otros candidatos de familias influyentes son Siti Nur Azizah, hija del vicepresidente Ma'ruf Amin, y una sobrina del ministro de Defensa y antiguo candidato presidencial, Prabowo Subianto, otrora enemigo convertido en aliado de Widodo.

Según el portal del grupo de análisis político Council on Foreign Relations, la celebración de elecciones no ha variado la tendencia de la pandemia en países como Croacia, la República Dominicana o Corea del Sur, pero sí en otros como Polonia, Serbia y Singapur, aunque no excluyen otros factores además de la votación.

"Los expertos dicen que las elecciones celebradas hasta el momento muestran que el riesgo de contagio en los lugares de votación baja si se aplican medidas de distanciamiento social, el uso de las mascarilla, ventilación y se desinfectan las superficies", indicó Lindsay Maizland, periodista de CFR, en un artículo.