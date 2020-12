Buscan origen del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) examinará muestras y datos médicos de China como parte de una investigación sobre cómo el coronavirus se trasmitió de animales a personas, informó un científico involucrado en el proyecto.

La incógnita de la génesis del Covid-19 ha desatado teorías conspirativas y controversias políticas, particularmente entre el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y China.

La mayoría de los expertos opinan que el virus, conocido como SARS-CoV-2, provino de animales en China, probablemente murciélagos, y la OMS ha creado una comisión de 10 expertos para indagar el tema.

Fabian Leendertz, un científico alemán que es parte de la comisión, declaró que el objetivo es recabar datos para estar preparados en caso de una pandemia en el futuro.

“En realidad no se trata de buscar culpables”, enfatizó Leendertz, científico del Instituto Robert Koch de Alemania. “Lo importante es tratar de entender qué ocurrió y ver si con base en esos datos podemos de reducir el riesgo para el futuro”, añadió.

En entrevista con The Associated Press esta semana, Leendertz informó que la comisión ya empezó a realizar gestiones con funcionarios chinos y que espera poder viajar al país asiático durante el mes de enero. Lo más probable es que primero los integrantes de esta comisión vayan a Wuhan, donde estalló el brote, aunque el itinerario no se ha definido.

Leendertz, quien participó en una misión anterior para investigar el origen del ébola en África occidental, indicó que “aunque me encantaría participar en una misión como si fuera Indiana Jones” se trata más bien de “una colaboración en equipo con nuestros colegas chinos para tratar de identificar los próximos pasos a seguir.”

Una de las dificultades es que los enfermos de coronavirus pueden exhibir una amplia gama de síntomas, algunos parecidos a la gripe común, o incluso pueden no tener síntoma alguno. Esto hace que la investigación sea más difícil que la del ébola, cuyos síntomas son más particulares.

Leendertz señaló que el equipo examinará muestras de antes de la aparición del primer caso de coronavirus, a fin de determinar si el virus existía antes pero no fue detectado.

“Y a partir de ahí veremos a dónde fue el virus, quizás fue a otra ciudad o quizás se quedó en Wuhan, ya veremos a dónde fue”, indicó el experto.