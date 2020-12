Europa se vacuna a partir del 27 de diciembre

Redacción Internacional, 17 dic (EFE).- La vacuna de Pfizer-BioNtech llegará a los ciudadanos europeos a partir del 27 de diciembre, según confirmó hoy la Comisión Europea, que espera también poder autorizar la vacuna de Moderna en una reunión el 6 e enero, una semana antes de lo previsto.

En medio de un fuerte aumento de contagios en Francia, Italia y Alemania, y en vísperas del inicio de las vacaciones de Navidad, cerca de 447 millones de europeos recibieron con esperanza el anuncio de la llegada de las vacunas que ayudarán a poner fin poco a poco a la pandemia de la Covid-19.

VACUNAS

"Es el momento de Europa. El 27, 28 y 29 de diciembre empezará la vacunación a través de la UE. Protegemos a nuestros ciudadanos primero", escribió en Twitter la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

El portavoz jefe de la Comisión, Eric Mamer, precisó que "la entrega empezará el 26 (...) y a continuación hace falta que cada Estado se organice. Lo importante es que sea un esfuerzo coordinado (...). Es absolutamente normal que haya un poco de espacio para lanzar la vacunación".

El portavoz confirmó asimismo que la campaña de vacunación anunciada por Von der Leyen en las redes sociales sólo tendrá lugar siempre que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) haya concedido la "autorización condicional de mercado" a la vacuna el 21 y la Comisión, como responsable, autorice en los dos o tres días sucesivos la distribución del medicamento en la Unión Europea.

Por su parte la EMA anunció este jueves que ha convocado una reunión extraordinaria el 6 de enero para que sus expertos finalicen su evaluación de la vacuna del covid-19 desarrollada por la farmacéutica Moderna.

La agencia recibió hoy, "antes de lo previsto", el último paquete de datos clínicos pendiente que necesitaban sus especialistas con el objetivo de evaluar la solicitud de Moderna para obtener una licencia de comercialización condicional de su fármaco en la Unión Europea, lo que le permitiría a la EMA adelantar el anuncio de sus conclusiones sobre la seguridad y eficacia de esa vacuna.

MACRON DA POSITIVO

En Francia hoy el protagonista de la pandemia fue el presidente francés, Emmanuel Macron, que ha dado positivo por coronavirus este jueves y permanecerá siete días aislado, aunque mantendrá sus actividades a distancia. Macron se sometió a un test PCR cuando experimentó los primeros síntomas de la enfermedad.

Francia registró en las últimas 24 horas 18.254 nuevos casos del coronavirus, frente a los 17.615 notificados el miércoles, según informó este jueves el director general de Sanidad, Jérôme Salomon, quien alertó de que el país entra en un período de "alto riesgo" por las fiestas de fin de año.

En el último día murieron 258 personas en hospitales como consecuencia del virus, con lo que el total de fallecidos asciende a 59.619 desde marzo.

SUSTO POLÍTICO

El positivo de Emmanuel Macron ha caído como una bomba en la política francesa y europea, a causa de la intensa agenda política que había mantenido en los últimos días.

Los jefes de Gobierno de Francia, Jean Castex; España, Pedro Sánchez; Portugal, Antonio Costa; y Bélgica, Alexander de Croo; además del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se han puesto en aislamiento durante una semana tras haber mantenido almuerzos con Macron en los últimos días. Por el momento todos ellos han dado negativo en las pruebas que se han realizado.

ITALIA

La situación sigue complicándose en Italia, que hoy sumó 18.236 nuevos contagios de coronavirus, el segundo peor dato de los últimos diez días, y confirmó 683 muertos, según el boletín de hoy del Ministerio de Sanidad, que estudia nuevas restricciones para la Navidad.

Se trata de un repunte en el número de infecciones a pesar del menor número de pruebas realizadas, unas 185.000. Ayer se notificaron 17.500 positivos con 200.000 test.

Paralelamente disminuye la presión en los hospitales italianos. De las 635.343 personas con la COVID-19 (la gran mayoría asintomática), 29.281 están ingresadas, 541 menos que ayer, y 2.855 requieren cuidados intensivos (-71).

Entre las regiones más afectadas preocupa especialmente el Véneto (nordeste), que acumula 4.402 de los nuevos contagiados y 92 muertos.

Su gobernador, Luca Zaia, firmará mañana una ordenanza que cerrará los confines de sus municipios desde el día 19 de diciembre hasta el 6 de enero a partir de las 14.00 locales (13.00 GMT) para reducir la movilidad y frenar al virus.

El Gobierno italiano estudia nuevas restricciones para los días festivos de la Navidad y no se excluye un confinamiento del país con algunas excepciones, como viajar para reunirse con la familia o la pareja.

PORTUGAL

El Parlamento portugués aprobó hoy una nueva prórroga del estado de emergencia, el nivel de alerta más alto del país, hasta el 7 de enero, con la novedad de que la declaración clarifica que quien no cumpla las restricciones incurrirá en un delito de desobediencia.

Aunque el Gobierno anunciará este viernes si hay cambios respecto al plan establecido, en principio Portugal permitirá los desplazamientos y las reuniones familiares en las fechas de Nochebuena y Navidad, con una relajación del toque de queda.

Para fin de año habrá menos libertades, ya que, aunque también se retrasa el toque de queda, se cerrará la movilidad entre municipios para desplazamientos que no estén justificados.

Portugal, que notificó 4.320 infecciones en las últimas 24 horas, superó el pico de contagios de la segunda ola, pero mantiene cifras elevadas de muertes, 87 en el último balance.

ALEMANIA

Las autoridades alemanas contabilizaron 26.923 nuevos contagios con coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que la cifra de víctimas mortales ascendió a 698, después del récord de 952 muertos del miércoles, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, actualizados la pasada medianoche. El máximo de nuevas infecciones se había registrado el pasado viernes, con 29.875 positivos en 24 horas.

El número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 1.406.161, con 24.125 muertos, mientras que alrededor de 1.047.600 personas constan como recuperadas, según estimaciones del RKI.

El miércoles entraron en vigor nuevas medidas más restrictivas, que se prolongarán de momento hasta el 10 de enero, y que incluyen el cierre de comercios no esenciales y de escuelas y se suman al cese de actividad en vigor desde principios de noviembre en los sectores del ocio, el deporte, la cultura y la gastronomía.

Se mantiene el límite de cinco personas de dos domicilios en las reuniones privadas --que no incluye en el cálculo a los menores de 14 años-- y por Navidad, entre el 24 y el 26 de diciembre, los encuentros podrán ampliarse a cuatro personas más, también de otros hogares.

ESPAÑA

El Ministerio español de Sanidad notificó este jueves otros 12.131 contagios y 181 muertes más a causa de la covid-19, mientras la incidencia acumulada se mantiene al alza, con 207,3 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

La incidencia en España es menor que en países europeos como Francia (245,4), Alemania (360,6), Reino Unido (381,1), Polonia (384,9) e Italia (408,4).

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, indicó hoy que se espera que la incidencia siga en aumento, a pocos días de las celebraciones navideñas, lo que hace que algunas regiones se planteen endurecer las limitaciones de circulación de personas y relaciones sociales durante esos días.

La presión hospitalaria en toda España por la covid-19 se mantiene estable en el 9,21 % de las camas ordinarias ocupadas por estos enfermos y un 20,44 % en las unidades de cuidados intensivos.

Estos datos no incorporarían todavía, sin embargo, el efecto de los cuatro días festivos consecutivos en la mayor parte del país entre el 5 y el 8 de diciembre, según Simón, que constató que la evolución epidémica no es buena.

RUSIA

Rusia registró 587 fallecidos por covid-19 en las últimas 24 horas, con los que el número de muertes causadas por el nuevo coronavirus se elevó a 49.151, informaron este lunes las autoridades sanitarias del país. La víspera, en toda Rusia se detectaron 28.214 nuevos positivos por coronavirus, mientras que la cifra de pacientes recuperados fue de 26.440.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió hoy que se vacunará "sin falta, apenas sea posible", contra la covid-19, en su tradicional rueda de prensa anual, que este año se celebra de manera telemática debido a la pandemia del coronavirus. "Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo el jefe del Kremlin, de 68 años.

SUECIA

El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia afirmó este jueves que su país ha "fracasado" en la gestión de la pandemia de coronavirus por el elevado número de muertes, el mayor en Escandinavia y el resto de los países nórdicos, algo que considera "terrible".

Suecia, que ha apostado por una estrategia más laxa, ha registrado hasta ahora 348.585 casos de coronavirus, con 7.802 muertos y una tasa de mortalidad de 75,29, cinco veces más que Dinamarca y diez que Noruega y Finlandia, aunque por debajo de los países más afectados como España, Italia, Gran Bretaña y Francia.

BULGARIA

El Gobierno búlgaro anunció hoy que prolongará hasta el 31 de enero el cierre de la actividad comercial no esencial y de la gastronomía, en vigor desde hace tres semanas, pero que los niños menores de 10 años podrán volver a las guarderías y los colegios desde el 4 de enero. Sólo los bares y restaurantes dentro de hoteles podrán funcionar a partir del 21 de diciembre, pero hasta las 22 horas y con aforo limitado.

Según el Ministerio de Sanidad, en lo que va de mes cada día han muerto entre 150 y 160 personas en Bulgaria, que actualmente tiene los índices de mortalidad por la covid más altos de la Unión Europea, según el número de casos por cada 100.000 personas acumulados en las dos últimas semanas.