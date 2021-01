Un presidente de EE.UU. no asistirá a la toma de su sucesor 152 años después

Los Ángeles, 8 ene (EFE).- El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que no asistirá a la toma de posesión de su sucesor en el cargo, Joe Biden, una situación que no ocurre desde 1869, hace 152 años, cuando el exmandatario Andrew Johnson no acudió al acto de inauguración de Ulysses Grant.