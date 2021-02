Bajan levemente los contagios pero sigue la polémica sobre las vacunas

Redacción Internacional, 4 feb (EFE).- La cifra de contagios por coronavirus en Europa parece estar descendiendo ligeramente mientras prosigue la polémica sobre la necesidad de vacunar, pero sin tener muy claro a quiénes y, sobre todo, con qué vacuna, dado que parece claro que por el momento no se dispone de dosis suficientes, lo que está llevando a algunos expertos a formular la idea de mezclar vacunas de distintos laboratorios.

COMIENZAN LOS ENSAYOS CON LA MEZCLA DE DOS VACUNAS DISTINTAS

Científicos del Reino Unido han puesto en marcha unos ensayos para establecer la efectividad de suministrar dos vacunas distintas contra la covid-19 entre la primera y la segunda dosis, informaron este jueves las autoridades británicas. El objetivo, según los expertos, es contar con más flexibilidad en el plan de inmunización iniciado el pasado 8 de diciembre en el Reino Unido, dado que actualmente se están suministrando las dos dosis con la misma vacuna, con un espacio de tiempo máximo entre ellas de doce semanas.

Pese a todo, el ministro responsable del programa de vacunación, Nadhim Zahawi, ha dejado claro hoy que no habrá un cambio en el actual suministro de los preparados -Pfizer y AstraZeneca-.

Sin embargo, la actual recomendación del Comité Conjunto sobre Vacunación (JCVI, en inglés) establece que quien haya recibido una de las dos vacunas en la primera dosis deberá recibir la misma en la segunda.

En este estudio participarán más de 800 voluntarios mayores de 50 años residentes en Inglaterra. Unos recibirán el preparado de Oxford/AstraZeneca seguido del de Pfizer/BioNTech y viceversa, con un espacio de tiempo entre ambos de 12 semanas.

En este sentido, la viróloga española Isabel Sola, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB/CSIC), se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de vacunar con mezcla de dos preparados diferentes, un planteamiento que, en su opinión, no es "ni descabellado ni imprudente" y podría, incluso, ser favorable para obtener una mejor respuesta inmune.

"Me parece razonable que se estudie" esta posibilidad, para, entre otros, contar con mayor "flexibilidad" en los planes de inmunización, dijo a Efe la viróloga, para quien "cualquier información disponible, ahora que hay limitaciones en el número de dosis, es positiva para dar respuesta de forma organizada a todas esas preguntas que en los primeros ensayos clínicos de las vacunas no se pudieron contestar" (...). "Me parece bien que esto se haga en un ensayo, con sus controles y de una forma que pueda haber conclusiones más certeras".

SIGUEN FALTANDO VACUNAS

En cualquier caso, el problema acuciante en la actualidad es la falta de vacunas suficientes, algo que quedó reflejado hoy en la reunión del Comité Europeo de las Regiones (CDR) y de lo que se hizo eco la presidenta del gobierno regional de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso.

"Hace falta volver a hablar de la vacunación porque no llegan las vacunas, necesitamos más dosis. Tenemos que estudiar la posibilidad incluso de que se pueda fabricar en todos los países de la UE negociando la patente", declaró Díaz Ayuso en su intervención telemática en la reunión plenaria del (CDR) sobre la campaña de vacunación contra la pandemia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid lamentó que la tasa de vacunación sea del "3 % de europeos vacunados frente al 58 % en Israel" y llamó a "estudiar la manera de seguir comprando vacunas y de acabar de una vez por todas, en un ruego desesperado, con esta situación de emergencia".

PORTUGAL ENCADENA CUATRO DÍAS DE DESCENSO DE CASOS ACTIVOS

Portugal volvió a registrar hoy una reducción en los principales indicadores de la pandemia de covid-19, con 7.914 contagios y 225 muertes, y encadena cuatro días consecutivos de caídas en el número de casos activos.

Después de liderar los "rankings" mundiales, el confinamiento decretado el 15 de enero y las restricciones adicionales aprobadas desde entonces empiezan a notarse en el país, donde han fallecido 13.482 personas desde marzo. Este jueves se notificaron 225 óbitos, el cuarto día consecutivo de caídas y significativamente por debajo del récord de 303 muertes diarias que se alcanzó la pasada semana. Los contagios también bajaron y suponen menos de la mitad que el dato de hace justo una semana, cuando se superó la cifra récord de 16.000 infecciones.

El ministerio portugués de Salud ha nombrado como nuevo coordinador a un militar, el vicealmirante Henrique Gouveia e Melo, que hoy prometió "endurecer" el control aunque los casos de vacunación indebida detectados en el país.

ITALIA. LIGERO DESCENSO DE LA PRESIÓN HOSPITALARIA

Italia superó hoy los 90.000 muertos por el coronavirus durante casi un año de pandemia, al sumar 422 fallecidos en las últimas veinticuatro horas, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad en su boletín diario. Por otro lado se sumaron 13.659 nuevos contagios en el último día, en línea con la tendencia de estas semanas, gracias a las más de 270.000 pruebas realizadas, en las que se cuentan las de antígenos. Por otro lado continúa a la baja la presión en los hospitales y de los 430.277 casos positivos de COVID-19, actualmente 19.743 están ingresados, 322 menos que ayer, y 2.151 requieren Cuidados Intensivos, seis más en las últimas veinticuatro horas.

La campaña de vacunación continúa pese a los recientes retrasos en las entregas de las vacunas por parte de las farmacéuticas y ya se han alcanzado las 2.233.982 dosis suministradas en todo el país. El país ha inoculado ya las dos dosis a un total de 867.237 personas, la mayoría personal sanitario.

FRANCIA. SE ANUNCIA UNA "ACELERACIÓN" DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

El primer ministro francés, Jean Castex, anunció una "aceleración" de la campaña de vacunación gracias a la llegada de la vacuna de AstraZeneca, que comenzará a ser inyectada el próximo sábado, y que se suma a las de Pfizer y Moderna.

En total, el Gobierno francés espera rozar los 4 millones de vacunas a finales de febrero, con especial atención a los ancianos de las residencias, que han sufrido un tercio de los cerca de 77.500 muertos y apenas representan el 1 % de la población. Paulatinamente, se irán incorporando otras categorías de población, en primer lugar los mayores de 75 años que no estén en residencias y los más jóvenes con enfermedades graves, que deberán estar vacunados en abril. Francia ha optado por no inmunizar con el producto de AstraZeneca a los mayores de 65 años, que será reservado a los sanitarios y a los mayores de 50.

ESPAÑA REGISTRA MUY LEVE DESCENSO DE LA INCIDENCIA ACUMULADA

El ministerio español de Sanidad ha notificado 29.960 nuevos positivos de covid desde el miércoles y un descenso de la incidencia acumulada hasta los 783 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 32,5 puntos menos que ayer. Además se ha informado de 432 muertes más, lo que eleva la cifra total de fallecidos desde el inicio de la pandemia a 60.902, de los cuales 1.883 se han registrado en los últimos siete días. Según Sanidad, la presión en las ucis sigue prácticamente igual y se sitúa en el 44,36 %, con 4.823 enfermos ingresados (13 menos que ayer). La cifra total de contagios se eleva hasta el momento 2.913.425.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dijo en rueda de prensa que la evolución de la pandemia "es favorable", aunque ha destacado que la incidencia acumulada está "muy por encima del objetivo final, que es cero obviamente, o de los objetivos intermedios, que están en alrededor de los 50, 100, 200 y 250, como umbral de máximo riesgo".