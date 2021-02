Salmond acusa a Sturgeon de mentir sobre la investigación contra él por acoso

Guillermo Garrido

Edimburgo (R.Unido), 26 feb (EFE).- El ex ministro principal de Escocia Alex Salmond lanzó este viernes un duro ataque contra su sucesora y actual jefa del Ejecutivo, Nicola Sturgeon, a la que acusó de mentir al Parlamento y violar las normas del Gobierno cuando se investigaban varias acusaciones de acoso sexual contra él.

“No tengo dudas de que Sturgeon ha roto el Código Ministerial”, afirmó Salmond ante el comité parlamentario que analiza las irregularidades del sistema gubernamental de denuncias sexuales que se activó cuando él mismo fue acusado, un proceso que ya fue definido por la justicia escocesa como "fraudulento y viciado".

En marzo de 2020, Salmond fue absuelto por un tribunal de 13 delitos sexuales, mientras que el Gobierno escocés había sido ya condenado en 2019 a indemnizarle con 555.000 euros por haberse saltado el procedimiento legal en la investigación interna de dos de esas denuncias.

El ataque lanzado hoy por el ex ministro principal durante la investigación parlamentaria de esas irregularidades intensifica la guerra interna en el independentismo de Escocia, aunque Salmond evitó durante su comparecencia elevar aún más el tono y pedir la dimisión de la actual líder del Partido Nacionalista Escocés (SNP).

OCULTAR INFORMACIÓN

El antiguo líder independentista y mentor de Sturgeon aseguró que su sucesora violó las reglas de conducta que rigen para el Gobierno autónomo de Escocia (Código Ministerial), al no haber informado en su momento de las reuniones que mantuvieron durante la gestión de las denuncias por acoso que dos trabajadoras habían presentado contra él.

Ambos líderes nacionalistas mantuvieron una reunión en la residencia privada de Sturgeon en las que Salmond le transmitió su preocupación por las denuncias que se habían presentado y para pedir su mediación, relató el anterior ministro principal.

Dicha reunión había sido concertada días antes entre el jefe de Personal de Salmond y la propia jefa del SNP.

La mandataria nacionalista ha esgrimido en varias ocasiones en sede parlamentaria que desconocía la situación y que no se registró la reunión porque solo incumbía Partido Nacionalista Escocés, pero no al Gobierno, y no veía necesidad para ello.

En aquella reunión, según la versión de Salmond, su sucesora se mostró poco familiarizada con el asunto y “voluntariosa en cooperar” en un proceso de mediación, una opción que no estaba contemplada dentro de la “sesgada e irregular” regulación sobre denuncias de acoso sexual.

A su pesar, Sturgeon cambió de parecer con el paso de las semanas y abandonó esa idea.

REHUSA PEDIR LA DIMISIÓN DE STURGEON

El ex jefe del Ejecutivo no cree que sea él quien tenga que decidir si por ello la principal ministra de Escocia debería dimitir. Es cuestión para el investigador independiente de los hechos determinar, si a tenor de sus pesquisas y hechos recabados, Sturgeon vulneró el código al que debe atenerse como mandataria, esgirmió.

Durante casi seis horas, Salmond tuvo la oportunidad de explicar ante el comité parlamentario lo que él define como un plan diseñado con malicia contra su persona, con el objetivo de apartarle "de la vida pública" y "enviarle a prisión”.

Según él, “hubo presión a la policía, presión a los testigos” e incluso “creación de pruebas y unificación de discurso”, todo ello elaborado desde las altas esferas de la formación política de la que fue líder, entre ellos, el jefe Ejecutivo del partido y marido de Sturgeon, Peter Murrell.

Preguntado por si creía que la principal ministra de Escocia estaba involucrada en esas maniobras, Salmond respondió que no tiene "pruebas de ello".

"Solo puedo hablar sobre aquello de lo que tengo pruebas”, dijo, aludiendo entre otros documentos a mensajes recogidos por la Fiscalía durante la investigación criminal del caso del que fue absuelto.

El comité, durante la sesión, ha pedido a la justicia que entregue más información. En particular, ha requerido registros de las comunicaciones "entre la jefa de Personal de Nicola Sturgeon y el jefe Ejecutivo del Partido Nacionalista Escocés” -entre otros nombres claves para la investigación- desde la gestación del sistema de denuncias de acoso sexual.

Sturgeon, tendrá la oportunidad la próxima semana de responder a las acusaciones, tanto a ella y a su Gobierno, en la versión expuesta hoy por su predecesor la próxima semana.