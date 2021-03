El Gobierno británico indemnizará a un alto cargo acosado por la ministra del Interior

Londres, 04 mar. (EFE).- El Gobierno británico indemnizará al ex alto funcionario Philip Rutnam después de haber llegado a un acuerdo con él para que su denuncia por haber sufrido acoso por la ministra del Interior, Priti Patel, no llegue a juicio en un tribunal laboral.

