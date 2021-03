Alemania aplaza al martes obligatoriedad de test negativo a la entrada

Berlín, 26 mar (EFE).- La obligatoriedad de presentar un test negativo para ingresar a Alemania por vía aérea se hará efectiva en la madrugada del martes y no el domingo, como estaba inicialmente previsto, anuncio hoy el Ministro de Sanidad, Jens Spahn.

En una rueda de prensa para evaluar la situación epidemiológica del país, el ministro precisó que se ha aplazado la entrada en vigor "con el fin de dar algo más de tiempo a los viajeros y aerolíneas".

Así, la normativa entrará en vigor "a las 00.00" del martes (las 23.00 GMT del lunes) o, "para evitar confusiones, por así decirlo, a las 00.01 del 30 de marzo", precisó.

Según Spahn, las compañías aéreas habían manifestado que para la mayoría de sus destinos podrían cumplir el plazo inicial del domingo, pero no así para determinados países donde la infraestructura de testeo no está tan desarrollada.

Agregó que dado que la afirmación de que "quien no presente un test negativo no vuela" es efectivamente "muy clara" y tiene consecuencias para el viajero, Alemania ha decidido dar algo más de tiempo a las aerolíneas para organizar el testeo, en particular, en aquellos países con peor infraestructura.

Recordó que se trata de "una medida preventiva para evitar la propagación del virus por viajes turísticos" que sirve también para proteger al propio pasajero dentro del avión.

Hasta ahora la exigencia de presentar un test negativo antes de emprender un vuelo hacia Alemania sólo afectaba a viajeros procedentes de zonas de alta incidencia o con presencia de mutaciones del coronavirus.

La implantación de este test obligatorio independientemente del país desde el que se ingrese es una respuesta a la polémica causada por el aumento de la demanda y de la oferta de viajes, en particular a Baleares, después de que ésta y otras cinco comunidades autónomas españolas dejaran de figurar en la lista de zonas de riesgo.

La canciller alemana, Angela Merkel, ratificó ayer el propósito de su gobierno de "restringir" los viajes vacacionales al extranjero por la pandemia, aunque admitió que existen "notables problemas legales" para tratar de implantar su prohibición.

"No podemos comportarnos de forma contraria a la ley", afirmó la líder alemana, en una comparecencia ante los medios tras la cumbre, en formato telemático, de los líderes de la Unión Europea (UE).

Fuentes del gobierno alemán explicaron ayer que se estaba "estudiando" la posibilidad de prohibir temporalmente los viajes no esenciales al extranjero, para precisar a continuación que eso estaba siendo analizado por los Ministerios de Interior y de Justicia.