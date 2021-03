Francia refuerza controles en estaciones, aeropuertos y carreteras

París, 26 mar (EFE).- El Gobierno francés va a reforzar a partir de este fin de semana los controles en estaciones de trenes, aeropuertos y carreteras para vigilar que se respetan las restricciones sanitarias y las medidas de seguridad, según recoge la prensa gala.

"A partir de hoy hay más de 90.000 policías y gendarmes" desplegados para garantizar que los 23 millones de habitantes que están las áreas en confinamiento no salen de sus departamentos y no se van más allá de los 10 kilómetros en torno a su domicilio si no tienen justificación, explicó este viernes el ministro de Interior, Gérald Darmanin.

Durante un desplazamiento a la ciudad de Libourne, Darmanin insistió ante la prensa en que se trata de que "los franceses acepten bien la idea de quedarse en su territorio" y que estos controles tienen en primer lugar una función "pedagógica" pero también servirán para "multar a los recalcitrantes si los hay".

El ministro tomó la decisión junto al primer ministro, Jean Castex, en un momento en el que la situación epidémica es calificada de "crítica" por el Ejecutivo, que teme que la tercera ola sea mucho peor que la primera por la mayor virulencia de la variante británica.

Los anuncios coinciden con la reunión de Castex con los delegados de Gobierno de los 19 departamentos puestos bajo confinamiento, tres de los cuales se han sumado a las restricciones desde este viernes por la elevada tasa de incidencia del virus,

En estas zonas los desplazamientos quedan limitados en un perímetro de 10 kilómetros en torno al domicilio y no se puede salir de la región salvo por motivo de fuerza mayor.

Además, los comercios no esenciales están obligados a cerrar y los institutos se suman a un ritmo de clases semipresencial.

El portavoz del Ejecutivo, Gabriel Attal, defendió ayer que los países de la Unión Europea trabajan juntos para establecer reglas lo mas claras posibles sobre los desplazamientos intracomunitarios durante la pandemia, pero recordó que cada país es libre para establecer condiciones suplementarias.

Tal es el caso de Alemania, que ha situado a Francia en zona de alerta reforzada.

"Las próximas semanas serán difíciles, impondremos todas las medidas útiles a su debido momento y, a mi entender, no hay ningún tabú", advirtió ayer el presidente del Gobierno, Emmanuel Macron.

Además de 45.641 nuevos casos, Francia sumó este jueves 225 nuevos muertos, hasta un total de 93.378 fallecidos y 4,42 millones de contagios.

La cifra de hospitalizados subió a 27.036 y la de pacientes en intensivos a 4.709.