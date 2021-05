Exjefe de Yukos acusa a Moscú de intentar infiltrarse en la política europea

Bruselas, 10 may (EFE).- El antiguo jefe y principal accionista del grupo petrolero ruso Yukos y ahora filántropo que vive exiliado en Suiza, Mijaíl Jodorkovski, denunció este lunes en el Parlamento Europeo que el Kremlin intenta infiltrarse en la política europea.

"Hay contactos entre el Kremlin y políticos a distintos niveles, son contactos que buscan crear conflictos y dan pie a corrupción", declaró Jodorkovski en una comparecencia ante la comisión de Interferencia Extranjera de la Eurocámara.

El magnate petrolero, el hombre más rico de Rusia hasta que cayó en desgracia y cumplió diez años de cárcel, la mayoría en Siberia, antes de ser indultado en 2013 por el presidente ruso, Vládimir Putin, su gran enemigo, enumeró una serie de países en los que, según su información, el Kremlin ha intentado ganar influencia.

Aunque precisó que es imposible verificar al cien por cien todas las informaciones, algunas de ellas de dominio público, señaló que considera fehacientes los distintos documentos de los que la ha obtenido.

Así, el antiguo oligarca ruso señaló que Rusia tiene 200 agentes infiltrados en Alemania, que utiliza Francia "como base para los proyectos pro-Kremlin" y que en Grecia intentó "lanzar un partido pro-Krelmlin" en Europa para destinar fondos europeos a empresas rusas.

Denunció también, sin aportar pruebas, que "algunos funcionarios de alto rango" de la República Checa tienen "vínculos estrechos" con el Kremlin y sus agentes, que Moscú buscó políticos cercanos a Rusia en Chipre y que ha intentado ganar influencia a partir de una empresa lituana, que no nombró.

La comparecencia se produjo en un momento de alta tensión entre Rusia y Bruselas, especialmente después de que Moscú haya sancionado al presidente de la Eurocámara, David Sassoli, y a la comisaria encargada de la lucha contra la desinformación, Vera Jourova.

La comparecencia de Jodorkovski, por videoconferencia, sembró opiniones muy encontradas entre los eurodiputados miembros de la comisión.

"El Kremlin utiliza las empresa nacionales, seduce con algunos contratos rusos" y "se inmiscuye en las actividades políticas", y "esta influencia híbrida es difícil de detectar y de prevenir", dijo el eurodiputado y exprimer ministro de Lituania Andrius Kubilius.

Desde la izquierda ecologista y desde la extrema derecha, sin embargo, eurodiputados como la irlandesa Clare Daly y el francés Gilles Leberton le afearon, respectivamente, la falta de documentos que sustentaran esas acusaciones y de intentar interferir, él mismo, en las relaciones entre la UE y Rusia.

"Me preocupa que nos estemos metiendo en la política interna. No sé yo si no tiene usted un interés en que se vea a Rusia como un actor que interfiere en la política europea", dijo Daly.

Jodorkovski señaló que no puede compartir la información con personas que tengan posibles lazos con el Kremlin, pero indicó que estaría "encantado" de trasladar esa información a agencias de inteligencia europeas.

La relación entre la UE y Rusia será uno de los temas que abordarán los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea en la cumbre de los próximos 24 y 25 de mayo.