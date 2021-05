Felipe González: "Venezuela es un Estado fallido"

Caracas, 19 may (EFE).- El expresidente español Felipe González dijo este miércoles, durante una entrevista en el canal internacional de noticias NTN24, que Venezuela es un "Estado fallido" y que el presidente Nicolás Maduro "tiene poca capacidad" al tener un Gobierno "no legítimo" que "no controla ni su propio territorio".