Marruecos: la embajadora no regresará mientras sigan las causas de la crisis

Rabat, 20 may (EFE).- La embajadora marroquí en España, llamada a consultas el pasado martes a Rabat, "no regresará mientras dure la crisis, y la crisis durará mientras continúen su verdadera causa", que es la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en territorio español "en condiciones indignas para un estado de derecho" y su no comparecencia ante la Justicia española, declaró hoy el ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, en una comparecencia restringida ante la prensa.