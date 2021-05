La Liga Árabe celebra la tregua en Gaza pero no olvida los "crímenes"

El Cairo, 21 may (EFE).- El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abuelgeit, dio este viernes la bienvenida al alto el fuego en la Franja de Gaza tras once días de conflicto armado, aunque afirmó que la tregua no significa que vayan a quedar impunes los crímenes cometidos en este periodo.