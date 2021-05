El centenario de Sájarov es ignorado por el Kremlin

Moscú, 23 may (EFE).- Se cumplen hoy cien años del nacimiento de Andréi Sájarov, el científico soviético que creó la bomba de hidrógeno y después se transformó en un abanderado del desarme nuclear y la defensa de los derechos humanos, aniversario ignorado por el Kremlin.

"El Kremlin no está interesado en propagar sus ideas. No quiere que los jóvenes sigan su camino. En cambio, sí celebraron el centenario del KGB", comentó a Efe Lev Ponomariov, veterano activista ruso y colaborador de Sájarov (1921-1989).

Mientras las autoridades rusas prohibían esta semana una exposición fotográfica en su honor en las calles de Moscú, Estados Unidos recordaba que el legado de "la conciencia de la humanidad" sigue siendo muy actual.

LA BOMBA H

Aunque Sájarov admitió que el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki le causó una honda impresión, estaba convencido de que la creación de la bomba H "era de vital importancia para el balance de poder en el mundo" durante la Guerra Fría.

Así, la bomba ideada por él fue lanzada en 1955. A los 32 años se convirtió la persona más joven en ingresar en la Academia de Ciencias, aunque nunca entró en el partido comunista.

Pero pronto las dudas morales le acosaron. Sin dudarlo, se dirigió al Kremlin para pedir cesar los ensayos, con el argumento de que estos costaban miles de vidas. El líder soviético, Nikita Jruschov, ignoró sus advertencias.

"Esta fue quizás la más terrible lección de mi vida. No puedes estar sentado en dos sillas", reconoció en sus memorias.

En 1961 se lanzó la bomba nuclear más potente de la historia -la "Zar Bomba"-, ensayo que provocó la mayor detonación realizada por el hombre. Para Sájarov, ese fue un punto de no retorno.

"Sájarov comprendía lo peligrosa que era esa bomba. Jugó un papel clave en su transformación", explica Ponomariov.

Su insistencia tuvo sus frutos, ya que en 1963 la URSS firmó un acuerdo para la prohibición parcial de los ensayos nucleares.

SÁJAROV, PACIFISTA

Desde entonces, dedicó su vida a defender la coexistencia pacífica entre ambos bloques y en el seno de la URSS la libertad de expresión y los derechos humanos. Como consecuencia, las autoridades le retiraron todos los privilegios.

Aprovechó sus contactos con el Kremlin para interceder por los disidentes encarcelados, acudía a todos los juicios contra los enemigos del sistema totalitario, publicaba clandestinamente artículos en la prensa occidental y en 1972 pidió la abolición de la pena de muerte.

"Ese es su legado. No que fue un genial científico, sino que eligió el camino de la libertad. Servir a la sociedad sin importarle lo material", señaló Ponomariov.

Aunque no tenía una buena relación con el escritor Alexandr Solzhenitsin, autor del "Archipiélago GULAG", éste propuso su candidatura para el Nobel de la Paz, que el comité le concedió en 1975.

Pero la gota que colmó el vaso de la paciencia soviética fue su llamamiento a boicotear los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 debido a la invasión soviética de Afganistán. Durante seis años fue enviado al exilio interno de Nizhni Nóvgorod, entonces Gorki.

SALTO A LA POLÍTICA

El nuevo líder soviético, Mijaíl Gorbachov, lo liberó en 1986. "Eran dos reformistas, uno dentro y otro fuera del sistema", explica Ponomariov.

Prometió no involucrarse en política, pero en 1989 fue elegido diputado popular. Ponomariov le planteó que presentara su candidatura a la Presidencia, ya que lo consideraba "mejor político que Boris Yeltsin".

"Sus intervenciones en el congreso eran brillantes, pero él no se sentía líder de masas. Prefería mostrar el camino a seguir. Es una pena que muriera antes de tiempo y no pudiera liderar la revolución democrática", asegura.

En la misma línea, el director del Centro Sájarov, Serguéi Lukashevski, recuerda que llamó a la huelga para acelerar la reforma política durante la Perestroika y le apoyaron incluso los mineros.

El propio líder de la Revolución de Terciopelo, el checo Vlaclav Havel, consideró su muerte una "auténtica tragedia", ya que podía haberse convertido en líder del país.

"No le veían como un científico idealista, sino como una persona que sabe escuchar. Su vida se interrumpió en el peor momento. Si hubiera vivido unos años más, la historia política de Rusia hubiera sido muy distinta", asegura Lukashevski.

Sájarov ya hablaba hace 50 años de temas actuales como los desastres ecológicos, la desigualdad, el hambre en el mundo o la ayuda a los países subdesarrollados, insiste.

KREMLIN MIRA HACIA OTRO LADO

Con ocasión del centenario, el Kremlin no acertó a explicar por qué no hay una estatua de Sájarov en Moscú, aunque insistió en que el presidente, Vladímir Putin, siente un "profundo respeto" por su figura. Tampoco explicó por qué el Ayuntamiento no permitió celebrar al aire libre una exposición en honor de Sájarov.

"No me extraña en absoluto. El Servicio Federal de Seguridad está reinstaurando la dictadura soviética del KGB. Además, hay muy poca información de Sájarov en los manuales de historia", lamenta Ponomariov.

Lukashevski reconoce que el Centro Sájarov es "incómodo" para el Kremlin, que lo ha incluido en la lista de agentes extranjeros, y que Sájarov es una figura "contradictoria", ya que contribuyó a convertir a la URSS en una potencia nuclear, pero también combatió el totalitarismo y el militarismo soviético.

"Sájarov era un optimista. Si viviera hoy, criticaría la represión política (...), pero seguiría creyendo en el hombre y en el progreso", aseguró.

Ignacio Ortega