El presidente de Ecuador impone restricciones al Ejecutivo en un Código ético

Quito, 27 may (EFE).- Limitaciones en el uso de aviones y vehículos estatales, no contratar a familiares y no llevarlos en viajes oficiales, son tan solo algunas de las restricciones que el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha incluido en un Código ético para el Ejecutivo.