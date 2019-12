Calurosa acogida a Anderson ‘Siento que gané’

Agencia EFE

Los puertorriqueños brindaron un caluroso recibimiento a Madison Anderson Berríos tras su elección como primera finalista en el concurso de Miss Universo 2019, solo por detrás de la ganadora, la sudafricana Zozibini Tunzi.

"Yo soy boricua pa' que tú lo sepas", repetían los congregados a ritmo de plena, género musical autóctono, en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín en honor a una emocionada Madison Anderson, que no pudo contenerse y dejó caer unas lágrimas de agradecimiento a todos los compatriotas que fueron a recibirla.

Anderson, bandera de Puerto Rico en mano, se dejó ver en el aeródromo sanjuanero a las 5:00 de la tarde del lunes pasado, donde mostró su sorpresa por el inesperado recibimiento.

"Aunque no tengo la corona, me siento que yo gané, lo di todo. Estaba enfocada en hacer un buen papel y lo logré", sostuvo la belleza, que trataba de atender a los medios que acudieron a recoger su llegada a San Juan.

"Yo no solamente fui a ganar la corona, sino fui a poner el nombre de Puerto Rico en alto. Yo gané el corazón de mi pueblo", señaló Anderson, que no cesó de dar un toque patriótico a sus palabras.

Tunzi se impuso en la gala de Miss Universo celebrada la noche del domingo en Atlanta, Georgia, a Anderson y a la mexicana Sofía Aragón, elegida segunda finalista.

La belleza local fue apoyada durante la noche del concurso por la propia gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, que recurrió a las redes sociales para destacar el esfuerzo de su compatriota.

"¡Gracias por ser una digna representante de este 100x35! Nuevamente nuestra isla marcó un camino ante el mundo…,” dijo Vázquez a través de su cuenta en Twitter.

UN EXPERTO DISIENTE

A juicio de Carlos Vélez —experto en certámenes de belleza, la sudafricana Zozibini Tunzi, “no cumple con los parámetros de una reina de belleza.”

Vélez.enfatizó que a Tunzi “le falta belleza, imponencia. Tuve la oportunidad de tomarme una foto con ella y no la encuentro atractiva. Sí, contestó muy bien, no sé si el hecho de que estamos en Atlanta, Georgia, le ayudó para la corona. No es que sea un mal perdedor, pero Madison lo hizo perfecto, se vio exquisita, como la reina, era la que tenían que haber coronado”, insistió Vélez en entrevista publicada por el diario El Vocero.