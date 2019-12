FBI investiga a Ricky Rosselló

SANJUAN — El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) indaga esta semana la utilización de los fondos de campaña del exgobernador Ricardo Rosselló desde que salió de La Fortaleza en el verano hasta el presente, revelaron fuentes al diario El Vocero.

Se informa que agentes del FBI han solicitado información a la Oficina del Contralor Electoral (OCE), sobre el uso de estos fondos. De acuerdo con las fuentes, los agentes han indagado sobre el pago con fondos públicos de vehículos que el comité de Rosselló alquiló a través de un contrato a una empresa durante la campaña, y que luego fueron utilizados por el exmandatario en La Fortaleza, sin mediar contratación para ello.

Las fuentes consultadas indicaron que los federales también indagan sobre facturas de gastos del comité de campaña de Rosselló, que pudieron haber sido infladas.

EL CONTRALOR ELECTORAL

El martes en la tarde, la Oficina del Contralor Electoral determinó que la campaña del exgobernador Rosselló tendrá 15 días para restituir al gobierno de Puerto Rico la suma de $507,769.35 por servicios adquiridos con fondos públicos para el alquiler de varias guaguas.

La determinación ocurrió luego de darse a conocer que, al asumir la gobernación en enero de 2017, la administración de Rosselló alquiló varios vehículos de su campaña política que fueron costeados con fondos públicos, y no con dinero de la campaña del exmandatario.

La orden de la OCE dispone que el comité deberá “restituir al gobierno de Puerto Rico, a través de un cheque de gerente, giro bancario o postal, dirigido al Secretario de Hacienda, las cuantías pagadas a la empresa Allied Car & Truck Rental por concepto de arrendamiento de vehículos de motor ascendentes a $229,063.30. Además, consignar en la OCE un cheque de gerente, giro bancario o postal a nombre de Allied Car & Truck Rental por la cantidad de $278.706.05”.

La contralora Yesmín Valdivieso adelantó que no descarta realizar un referido al Departamento de Justicia relacionado con la auditoría que se realizó a la Oficina del Gobernador, en la que presuntamente la administración de Rosselló ocultó datos de los pagos a facturas con fondos públicos para el alquiler de dichos vehículos como parte de la campaña.

“Yo no sé si esto fue a propósito o quién fue, porque ese es un problema que a veces tenemos. Podemos encontrar un fraude, pero no descifrar exactamente quién nos lo escondió o lo cometió. Pero definitivamente, de que se pagaron fondos públicos en unos vehículos que no tenían contratos, eso ya es un señalamiento y es un requerimiento de devolución de fondos”, indicó Valdivieso en entrevista con Noti-Uno 630.

El contralor electoral, además, determinó que el comité de Rosselló tiene que devolver a los donantes las contribuciones en exceso, cuyo monto asciende a $58,900.

Además, debe devolver $5,000 a las personas jurídicas identificadas por la OCE. También tiene que emitir a Hacienda $296,600 por donativos recaudados y no gastados durante el periodo en que se proyectó como aspirante a la gobernación, entre el 3 de marzo y 21 de julio.