Creada Mesa de Trabajo para impulsar desarrollo antigua base EEUU en P.Rico

San Juan, 17 dic (EFEUSA).- El senador por acumulación, Héctor Martínez, anunció este martes, la creación de una mesa de trabajo entre el Gobierno y sectores de la empresa privada para lograr así crear la zapata de un verdadero desarrollo socioeconómico en los terrenos de la antigua base de la Marina de Guerra de Estados Unidos en el municipio de Ceiba, Roosevelt Roads.

En conferencia de prensa celebrada en su oficina en El Capitolio, el senador presentó un programa dirigido a la radicación de legislación relacionada el desarrollo de Roosevelt Roads antes del mes de abril.

"No me cabe la menor duda que el desarrollo de la antigua base Roosevelt Roads debe ser primordial para nuestra económica. Por años se ha hablado mucho de ideas y conceptos, de iniciativas y proyectos que, o se quedan en el tintero o no tienen el impacto que se buscaba", dijo.

Con esta Mesa de Trabajo "buscamos unir la empresa privada y el gobierno para delinear estrategias reales y verificables, que resulten en legislación que se pueda aplicar para finalmente tener grandes proyectos de construcción, turísticos, impacto social y transportación en esos terrenos", comentó Martínez.

Para ello, el próximo mes de enero se estará convocando a una Mesa Redonda en donde participaran ejecutivos del Gobierno y asociaciones profesionales.

Entre las dependencias que vendrán se encuentran el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Compañía de Turismo, la Autoridad para las Alianzas Público-Privada, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, Descubre Puerto Rico (DMO, por su sigla en inglés), la Autoridad para Desarrollo de Roosevelt Roads y la Autoridad de Puertos.

También estarán disponibles funcionarios del Senado, la Cámara de Representantes, los municipios aledaños a la antigua base naval y la Fortaleza.

Mientras que, por parte del sector privado, se extenderán invitaciones a la Asociación de Industriales, Asociación de Hoteles y Turismo, Asociación de Paradores, Asociación de Contratistas Generales y la Cámara de Comercio, entre otros.

La Mesa se dividirá en comités para trabajar con diferentes aspectos incluyendo Infraestructura, Finanzas, Puertos, Astillero, Estudio de Mercado, Mercadeo y Promoción, entre otros.

La Marina de Guerra de Estados Unidos realizó operaciones militares en Roosevelt Roads desde 1943 hasta 2004.