Puerto Rico firma leyes a favor de la industria del gallo ante prohibición federal

San Juan, 18 dic (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, ha firmado este miércoles sendas medidas en defensa de la industria del gallo en Puerto Rico, donde a partir del viernes, por ley federal, quedan prohibidas y que, dijo, no "suponen un desafío" a la legislación de Estados Unidos.

La primera medida convertida en ley por la mandataria es la resolución 459 que ordena a la gobernadora y a la comisionada de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jennifer González, a realizar todas las gestiones pertinentes y conducentes a que el Congreso apruebe una moratoria de 5 años a la aplicación de la prohibición.

A su vez, indicó que la transición de un año incluida en la ley federal "no es suficiente" y que la resolución que suscribió "obliga a realizar un plan de trabajo de cinco años para hacer estudios económicos sobre el sector".

Por otro lado, el proyecto 2330, otorga licencias de operación a las galleras en la isla por parte del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), además obliga a que las mismas solo puedan ser usadas en el territorio nacional, además de prohibir la importación y exportaciones de gallos de pelea de otras circunscripciones.

De esta forma, se limita toda la industria que concierne a los gallos al territorio de Puerto Rico.

"Hacemos realidad dos medidas que permitirán la continuidad de la industria gallística en Puerto Rico, reconociendo la importancia de la industria que, más allá de su aportación económica, forma parte de nuestra cultura y tradición", dijo en el momento de la firma Vázquez, acompañada de líderes del sector de los gallos en la isla.

La mandataria aseveró que ambas medidas firmadas hoy permitirán la continuidad de la industria gallística en la isla, a pesar de la prohibición federal que entra en vigor el próximo viernes, aseguró la mandataria.

La gobernadora reiteró que se trata de un deporte que forma parte de la cultura de la isla y que además tiene ramificaciones hacia el sector turístico, del consumo y en el laboral.

La firma de la medida recibió el pleneplacito de algunos de sus opositores políticos, entre ellos la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, quien alabó la acción.

"Muy bien por la gobernadora que firmará hoy una ley a favor de la industria gallera que desafía la ley federal. Siempre he dicho que desafiar una ley injusta es una obligación", opinó hoy a través de sus redes sociales.

No obstante, se preguntó "¿qué dirán hoy los que me han criticado por firmar desde marzo 2019 en San Juan una orden ejecutiva que indica que la policía municipal no intervendrá en nada relacionado a las peleas de gallos y así desafiar la ley federal?".

El fin de las peleas de gallos en Puerto Rico y otros territorios como Guam, entrará en vigor el 20 de diciembre por la Ley Agrícola de 2018 (Farm Bill) de Estados Unidos.

Las peleas de gallos en la isla son legales desde 1933.

Se trata de una ley que se considera ajena por el sector por haber sido aprobada en el Congreso estadounidense, en Washington, capital del país al que Puerto Rico está ligado como un Estado Libre Asociado y donde la isla no tiene un representante con derecho a voto.

De acuerdo con la ley firmada hoy y aprobada en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en noviembre, las peleas de gallos dan trabajo a unas 27.000 personas y generan alrededor de 18 millones de dólares anuales.

En una conferencia de prensa llevada a cabo tras la firma, la gobernadora quiso dejar claro que no se trata de ningún desafío a la medida de Estados Unidos.

"De ninguna manera", reiteró.

Por otro lado, recordó que si hay alguien que desee cuestionar algo en relación a ambas piezas firmadas, "la decisión final la tendrá un tribunal".

Explicó además que con la ley lo que se trata es de ceñir todo al territorio de Puerto Rico y que si entra en conflicto cualquier detalle relacionado con las peleas de gallos (compra, venta, entrega, transporte, etc...) con el comercio con Estados Unidos, es cuando si se entrará en conflicto con la medida federal.

Además dijo que no habrá problemas, tras la entrada en vigor el viernes de la ley federal, si las peleas de gallos se "dan dentro del lenguaje establecido en la ley" firmada este miércoles.

Por otro lado, apostó por el diálogo.

"Las puertas de La Fortaleza están abiertas y podemos dialogar", dijo la gobernadora, quien agregó que ningún organismo federal se ha puesto en contacto con los galleros, ni con las galleras.

También se mostró rotunda a la hora de que pudieran producirse intervenciones en las galleras tras la entrada en vigor de la ley federal: "la jefa de la policía de Puerto Rico es la gobernadora y tienen que hablar conmigo", dijo.

Incluso avisó que hay problemas mayores en la isla en los que si sería necesaria la ayuda federal como es el caso del tráfico de drogas y de armas. "Eso son verdaderos problemas", dijo.

Eso si, advirtió que no "estamos buscando la confrontación con la jurisdicción federal pero necesitamos que haya diálogo y que nos sentemos a hablar".

Por último, subrayó que decidió firmar ambas medidas en defensa del sector ya que el mismo supone el "sustento de miles de familias y hay que tomar eso en consideración" a la vez que indicó que es "injusto" que la medida haya sido firmada en un "escritorio" lejos de la isla y del contacto y conocimiento directo con el sector.

En la isla hay 71 galleras en un total de 45 municipios.