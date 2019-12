Suspendida temporalmente la firma con empresa gestionaría puerto de San Juan

San Juan, 24 dic (EFE News).- La portavoz de la Alianza Turística de Puerto Rico, Daphne Barbeito informó este martes ha quedado provisionalmente suspendida la firma del contrato mediante una alianza público privada (APP) con la empresa Global Ports Holdings para la privatización de los muelles de San Juan.

Barbeito, en declaraciones hoy a NotiUno señaló que la decisión se adopta después de que se reunieran ayer con la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez.

"Fue una reunión productiva en la que obtuvimos uno resultados que queríamos. Ahora es un proceso donde se paraliza la firma del contrato de Global Ports Holdings y la APP. Estábamos muy preocupados porque a todas luces ese contrato se firmaba antes de finalizar el año. Ese es el primer logro que se obtuvo ayer (lunes)", dijo Barbeito.

La compañía de cruceros Royal Caribbean adelantó tras conocer los detalles de la APP que limitaría los atraques en la capital a partir de 2021.

"La fecha (de paralización) está abierta porque se va a crear un comité donde se va a insertar la Alianza con otros componentes donde finalmente, de una forma correcta se va a escuchar nuevamente las peticiones que tenemos y se va a tratar de incorporar dentro del acuerdo que se va a firmar con la APP", dijo Barbeito.

"Nadie está diciendo que el gobierno tenga la intención de no firmarlo. Ellos continúan con la intención de firmar esa APP. Ahora tenemos que lograr que nuestras peticiones sean atendidas. Si los acuerdos nos son beneficiosos para la industria y para Puerto Rico, no vamos a estar avalando la firma de este contrato", agregó.

"En el concepto general de lo que son las APP, la Alianza no se opone al concepto, pero como está en este momento la situación, evidentemente no lo podemos avalar porque no sabemos nada de lo que contiene este contrato y eso es lo que nos lleva a esa gran preocupación y por eso es que hemos levantado la voz para que seamos considerados", concluyó.