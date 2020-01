Seis viviendas afectadas en Ponce por el sismo registrado en el sur de P.Rico

San Juan, 6 ene (EFE News).- Seis viviendas resultaron afectadas en distintos sectores de Ponce a causa del sismo registrado este lunes en Puerto Rico, según informó la alcaldesa de esa ciudad del sur de la isla caribeña, María Meléndez, quien emitió una orden para declarar el Estado de Emergencia.

"También hubo un desprendimiento de piedras de una de las montañas cercanas al Complejo Correccional Las Cucharas, carretera #2 en dirección de Ponce a Peñuelas. Esto fue atendido por personal de Obras Públicas y Manejo de Emergencias Municipal", detalló la funcionaria a través de un comunicado.

"Aunque la Policía estatal permitió el fluir de vehículos libremente por los carriles, yo sugerí cerrar uno de ellos por seguridad, por si los desprendimientos continúan y evitar afectar algún ciudadano que por allí pase", indicó Meléndez.

Las casas afectadas se ubican en las comunidades La Lula, Baldorioty, calle La Guadalupe, urbanización Estancias del Golf, Cerrillo Hoyos y Punta Diamante.

Los daños afectan a pilares, paredes, techos y ventanas, entre otros.

Debido a ser hoy Día de Reyes, no hay geólogos disponibles para atender este suceso por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas Estatal (DTOP).

"He conversado con la directora de la Autoridad de Carreteras Estatal, Rosana Aguilar, la directora regional de esta misma dependencia, Marilyn Rodríguez, y con el Secretario del DTOP, Carlos Contreras, y les he exigido acción inmediata. La emergencia no espera y la seguridad de la gente es primero", sentenció.

"Aguilar y Rodríguez están conformando una brigada de expertos para venir a verificar los puentes municipales y estatales que tenemos en Ponce. Ante nuestra insistencia y preocupación, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos estará mañana aquí revisando la represa Cerrillo. Un representante de Recursos Naturales nos dijo que está bien y no tiene ninguna apertura como han dicho por ahí", agregó.