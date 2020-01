Alcaldesa de San Juan mantiene en pie Fiestas de la Calle San Sebastián pese temblores

San Juan, 13 ene (EFE News).- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció este lunes que no cancelará las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián, en el Viejo San Juan, a celebrarse desde el jueves al próximo domingo, pese a los temblores que han afectado a la isla en las pasadas dos semanas.

"Las Fiestas de la Calle San Sebastián no se van a cancelar", informó Cruz Soto en una rueda de prensa en el Coliseo Roberto Clemente.

"Se trata del evento cultural más grande del Caribe. Hay que demostrar, que cuando uno tiene el corazón herido, como lo tenemos en el sur, el espíritu tiene que imponerse y levantarse", enfatizó la alcaldesa.

La semana pasada, pese a la emergencia por el terremoto de 6.4 grados de magnitud que sacudió a la isla el día 7 de enero, Cruz Soto afirmó que las Fiestas de la Calle San Sebastián se mantenían en pie.

No obstante, la decisión de la alcaldesa ha sido apoyada, pero también criticada por la seguridad de los visitantes, que podrían alcanzar el millón de personas.

"Cerrando el país no vamos a resolver y no vamos a tener los recursos para resolver", indicó Cruz Soto.

La alcaldesa dijo que si las Fiestas de la Calle San Sebastián se cancelaran por la actividad sísmica en la isla, también se tendrían que cancelar otros grandes eventos, especialmente en la capital, como los conciertos que ofrecerá Ricky Martin el 7, 8 y 9 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico, así como otros espectáculos.

"Les digo esto porque no podemos cancelar la vida, el desarrollo económico", agregó Cruz Soto.

Las Fiestas de la Calle San Sebastián, que este año celebran sus 50 años, incluyen espectáculos musicales, como presentaciones de El Gran Combo de Puerto Rico, Olga Tañón, Ednita Nazario, iLe, entre otros.

No obstante, la orquesta de salsa La Sonora Ponceña anunció el sábado que cancelaba su participación.

Además de las presentaciones musicales, las Fiestas de la Calle San Sebastián le da el espacio y la oportunidad a 404 artesanos a vender sus piezas, 904 artistas a ofrecer su arte, 208 coristas y 300 técnicos que levantan los escenarios.

Ante ello, Cruz Soto dijo que si los artesanos del área sur afectados por los temblores y que no tienen la oportunidad de viajar hacia San Juan, el Municipio de San Juan les proveerá el transporte a la capital y quedarse en un albergue que habilitó en el Coliseo Pedro "Pedrín" Zorrilla, aledaño al Coliseo Roberto Clemente.

Cruz Soto dijo además que los artesanos que no puedan llegar a vender a sus piezas en las Fiestas de la Calle San Sebastián, lo podrán hacer del 1 al 7 de febrero en la Serie del Caribe 2020, a celebrarse en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

"Una talla no se hace en un solo día, porque hay gente que vive de eso de un año entero. Tenemos que demostrarle al mundo que podemos. Hay que tener calma, y con el perdón de Luis Fonsi, no es momento de ir 'pasito, a pasito, suave, suavecito'", abundó.

Por su parte, Rafael Oller, miembro de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, resaltó que las Fiestas de la Calle San Sebastián "no solo son solo una fiesta, sino un motor económico" para muchas personas.

"La inmensa mayoría de los negocios son pymes, no son franquicias", dijo.

Cruz Soto, por otra parte, dijo que como parte de los preparativos para cualquier emergencia en las tradicionales fiestas, se reforzaron el anclaje de las tarimas y se redujeron las alturas de las bocinas de audio de los escenarios.

La alcaldesa mencionó además que desde el próximo miércoles, siete cruceros llegarán al puerto de San Juan, lo que impulsará más la economía local.

La decisión de Cruz Soto de celebrar estas tradicionales fiestas, no obstante, fue criticada por la propia gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, quien dijo que las mismas no deben celebrarse por seguridad de los visitantes.

"Me parece altamente contradictorio que la gobernadora me pida que cancele. No lo que son unas fiestas, sino lo que es la herramienta de sustento y desarrollo económico para San Juan", expresó la alcaldesa.

La líder municipal, a su tiempo, criticó a la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO, en inglés) por haber publicado un tuit en la que dijo que "Puerto Rico estaba abierto para el turismo", mientras la gobernadora pide que no se celebren las Fiestas de la Calle San Sebastián.

"Para salir de la crisis hay que organizarse. No puede ser que gobernadora diga una cosa y entes del Gobierno digan otra cosa. Eso nos quita credibilidad como país. No a ella como gobernadora, sino como país", dijo.