Gobernadora explica el por qué solicitó renuncia de Gil Enseñat del Departamento de la Vivienda

LA FORTALEZA (CyberNews) – La gobernadora Wanda Vázquez Garced explicó el martes, el por qué le solicitó la renuncia al exsecretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat.

“Tras versiones de prensa difundidas hoy, debo recalcar que al exsecretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, se le retiró la confianza luego de que éste pusiera en riesgo el desembolso de los fondos CDBG para Puerto Rico.

El licenciado Gil Enseñat hizo unos planteamientos en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal impugnando el ‘grant agreement’ emitido por dicha agencia, que no fueron consultadas ni eran cónsonas con nuestra política pública.

No vamos a permitir que nada ponga en riesgo los fondos federales asignados a Puerto Rico para atender las necesidades de nuestra gente.

Las consideraciones políticas no forman parte de mi gestión gubernamental. Eso lo tienen claro todos. Quien diga lo contrario, le falta a la verdad”, dijo Vázquez Garced en comunicación escrita.

Gil Enseñat dijo que no se le dieron las razones para su despido, informado por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced el domingo.

Asimismo, Gil Enseñat expresó que no fue invitado a la reunión con los jefes de agencias e insistió que no ocultó información sobre los suministros para los afectados por los terremotos.

“Realmente me apena y me duele mucho de la forma y manera, porque entiendo que no era justo para este servidor, dentro de lo que se ha trabajado en la isla, que no me dijeran: ‘mira Fernando, ocurre esto y esto. Yo no tengo tu confianza. Pon tu carta de renuncia’. Y no tengo problema con eso. Esto es libre selección y libre remoción”, dijo Gil Enseñat en entrevista radial (NotiUno) al indicar que no le dieron razón alguna para su despido.

“Ella (la gobernadora) entra en un proceso primarista y obviamente yo ya le había expresado también que entendía que esa era su decisión y que estaba en todo su derecho de aspirar a un cargo. Ahora; yo ya había dado mi palabra con el licenciado, Pedro Pierluisi. Yo soy un hombre de palabra y yo respeto”, agregó.

Asimismo, dijo que según había acordado con el exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares, abandonaría el cargo al 31 de diciembre del pasado año y que incluso, su salida se pudo haber dado para agosto como parte del cambio de gobierno tras la salida del exmandatario.

Gil Enseñat, al igual que la secretaria del Departamento de la Familia (DF), Glorimar Andújar Matos y el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo, fueron despedidos luego que en el fin de semana se revelara la existencia de varios almacenes con provisiones guardadas desde el huracán María.

El exfuncionario además indicó que no participó de una reunión que la mandataria sostuvo ese día con varios jefes de agencias porque no fue convocado. “Ese día (el domingo) no recibí esa notificación, puede ser por varias razones. Yo le escribo un mensaje de texto dejándole saber al licenciado Pabón (secretario de la gobernación) que estaba indispuesto con migraña en mi casa, pero que me dejaran saber”, dijo Gil Enseñat al indicar que el subsecretario del DV, William Rodríguez participó del cónclave a pesar de que tampoco fue convocado.

El extitular del DV dijo que esa agencia no tiene nada que ver con el almacén hallado en Ponce. Detalló que la agencia tiene un almacén en Cabo Rojo y otro en Río Piedras. Afirmó que tenía un inventario de los artículos almacenados allí. Además, aseguró que la existencia de esos dos almacenes no le fue escondida a la gobernadora.