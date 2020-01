Listo Puerto Rico para organizar la edición 62 de la Serie del Caribe

Contenido relacionado

Gobernadora de Puerto Rico espera ir a Serie del Caribe como "una puertorriqueña más"

San Juan, 21 ene (EFE News).- La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, aseguró este martes que acudirá "a los más juegos que pueda" de la Serie del Caribe 2020, que se celebrará del 1 al 7 de febrero próximo en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, y donde espera que la reciban "como una puertorriqueña más".

"Espero ir a los más juegos que pueda. Soy fanática (aficionada) del béisbol y los voy a apoyar", indicó la gobernadora en una rueda de prensa sobre el evento, que este año celebra su edición 62, en medio de controversias del Gobierno, luego de que se encontrara un almacén lleno de suministros para víctimas del huracán María.

Ante ello y su visita a la Serie del Caribe, la gobernadora aseguró que espera ser recibida como "una puertorriqueña más, que ama a su país y da lo máximo por representarlo".

La Serie del Caribe 2020 contará con los equipos campeones de las ligas invernales de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y el debut de Colombia.

Puerto Rico será representado por los Cangrejeros de Santurce, que el lunes coparon el título de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

A 11 días del primer juego de este certamen, Puerto Rico vive aferrado a una actividad sísmica que ha afectado mayormente el sur de la isla, dejando a cientos de residencias destruidas y más de 8.000 personas refugiadas por varios fuertes temblores, incluyendo uno de 6,4 grados de magnitud el 7 de enero.

"Una de las ganancias más grandes que puede tener el pueblo puertorriqueño esta semana es cómo nos une y cómo puede apoyar al equipo en estos momentos, en el que pueblo necesita esta oportunidad de poder disfrutar y tener otros asuntos de bajar la tensión emocional, particularmente por lo que hemos estado pasando", expresó Vázquez.

"Creo que es importante que le demos la oportunidad y que la gente del sur pueda venir. No es secreto la situación emocional de ansiedad y estrés y no ha llegado en mejor momento esta serie y en cómo nos unimos. Es el momento de apoyar, no solo al deporte, sino nuestro equipo y a los peloteros", agregó.