No existen casos sospechosos de coronavirus en Puerto Rico según Salud

SAN JUAN (CyberNews) – En Puerto Rico no existen casos confirmados ni sospechosos, al momento, de infección por el nuevo coronavirus, según estableció el jueves, el Departamento de Salud, luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) confirmaran la existencia de un brote de este virus en Wuhan, una provincia de Hubei en China, que ha resultado en sobre 300 personas contagiadas en el país oriental, y una, en los Estados Unidos.

“Aunque ya se ha reportado el primer caso en Estados Unidos, es importante enfatizar que en Puerto Rico no se ha presentado algún caso sospechoso de infección por este nuevo coronavirus”, acotó la doctora Carmen Deseda, epidemióloga del Estado en comunicación escrita.



No obstante, según indicó, este virus, está incluido como una de las enfermedades reportables al Departamento de Salud, por lo que mantienen una vigilancia activa del mismo.



“De las infecciones severas causadas por el coronavirus, el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) está incluida entre las reportables al Departamento de Salud, por lo que la vigilancia se mantiene. De todos modos, en experiencias pasadas donde hubo brotes de esta enfermedad, no se reportaron casos en Puerto Rico, pero aun así la vigilancia se mantuvo”.



Ante el brote en el país asiático, los Centros para el Control la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), han establecido un nivel de alerta dos para los viajeros a Wuhan China. Este nivel establece prácticas de precaución ante el riesgo de contagiarse de ese virus al viajar a esta área, que incluyen que: personas que viajan a ese lugar deben mantenerse alejadas de personas enfermas, evitar contacto con animales vivos o muertos y evitar visitar mercados de animales.



Los coronavirus humanos causan infección de las vías respiratorias altas produciendo síntomas como: dificultad respiratoria, secreciones nasales, congestión nasal, dolor de garganta, estornudos, tos y fiebre. La duración de los síntomas mayormente es de tres a cuatro días y no existe vacuna para prevenirla.