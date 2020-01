Gobernadora explica el por qué despidió a Carlos Acevedo

La gobernadora Wanda Vázquez alegó el jueves que la razón por la que despidió al comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo, no se debió a que los suministros no eran repartidos, si no a que a su entender, el almacén no estaba en la mejor ubicación.