Insisten no bajar la guardia tras sismos de las últimas horas

SAN JUAN (CyberNews) - El director de la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), Víctor Huérfano instó el lunes a la ciudadanía a no bajar la guardia ante la cantidad de sismos que se han reportado en la zona sur de la isla en las últimas horas, incluyendo el más significativo de 5 grados ocurrido el sábado y otro reportado en la zona noroeste de la isla.

“No se puede bajar la guardia. Recuerden que hay tres escenarios de trabajo. Lo más probable es que vamos a tener eventos como los que hemos tenido estos días, algunos un poquito más; algunos un poquito menos. Sin embargo, no se puede bajar la guardia y decir que ya no va a pasar nada, porque también existen escenarios muy poco probable, pero tampoco es cero”, dijo Huérfano en entrevista radial (NotiUno) al reiterar esta actividad es consecuencia del sismo de 6.4 grado del 7 de enero pasado.

“El fin de semana siguió con esta secuencia. El sábado tuvimos un evento que llegó a una magnitud de 5 y con una intensidad de 6 en el área, lo que lo cataloga como uno de los más importantes en esta secuencia”, agregó.

Según los datos de la RSPR, en las pasadas horas se han reportado siete sismos. El más reciente ocurrió a eso de las 6:57 de la mañana de 2.7 grados situado al este sureste de Guánica y con una profundidad de 14 kilómetros. A eso de las 3:45 de la madrugada se reportó otro temblor de 2.5 grados. Su profundidad fue de 5 kilómetros y fue localizado al sur de Ponce. Otro temblor se registró a las 3:35 de la madrugada de 2.8 grados al sur de Guayanilla con una profundidad de 15 kilómetros.

Además, a eso de las 2:53 de la madrugada se registró otro movimiento telúrico de 4.3 grados al sur suroeste de Ponce a 7 kilómetros de profundidad. Mientras, al sur de Ponce se reportó otro temblor de 2.7 grados a eso de las 2:05 de la madrugada a una profundidad de 6 kilómetros. A eso de las 1:57 de la madrugada hubo otro temblor de 4.1 grados al sur sureste de Guánica con 2 kilómetros de profundidad. Más temprano, cerca de la 1:20 de la madrugada hubo otro movimiento de 4.3 grados localizado al sur de Ponce con una profundidad de 6 kilómetros.

Entretanto, Huérfano dijo que sismos de 4 o 5 grados no deben causar daños a estructuras que no están comprometidas. Sin embargo, aquellas estructuras que ya están afectadas no deben ser ocupadas.

De otra parte, confirmó que se reportó otro sismo pasadas las 10:00 de la noche del domingo en el Cañón de la Mona, que fue sentido con una intensidad de 2 o 3 en la zona noroeste, lo que catalogó como un evento “bastante típico” en la zona.

“Nosotros estamos monitoreando y tengan la plena seguridad que de observar cualquier cambio en ese patrón, se estará proveyendo la información inmediatamente. Pero, en este momento no hay que preocuparnos en esa otra zona. Seguimos focalizando la información en la zona suroeste”, agregó.

Más detalles de los sismos están disponible en este enlace: http://redsismica.uprm.edu/Spanish/ .