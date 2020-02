Presidente cameral acusa a secretario de Salud de faltarle es respeto por desmadre en CDT de Vieques

EL CAPITOLIO (CyberNews) – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez dijo el jueves que no está complacido con el secretario del Departamento de Salud (DS), doctor Rafael Rodríguez Mercado por la situación que enfrenta el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Vieques.

“Claro que no. Si ustedes quieren que yo les diga que estoy complacido, claro que no. Las facilidades de salud son para estar en condiciones óptimas. No es para tener esa descripción que hemos visto de que no se ha hecho ninguna inspección a la facilidad”, dijo el presidente a preguntas de la prensa.

“Es una falta de respeto. Yo he ido al CDT de Vieques en varias ocasiones y he visto medicamentos vencidos, equipos que han sido utilizados y han perdido vida útil”, añadió.

En Vista Pública, funcionarios de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS), admitieron en Vista Pública que las facilidades temporales en las que se encuentra el CDT no han sido inspeccionadas, se desconoce el equipo que tienen disponible y, además, no cuentan con un director médico, requisito para una certificación.

“Me lleva a tener que cuestionarle al secretario de Salud, ¿qué es lo que está pasando en Salud? Algo tan mínimo como era inspeccionar esos equipos, cuando se mudaron del CDT al Refugio María. Yo creo que era lo mínimo. El secretario va a tener que venir aquí a la Cámara de Representantes a rendirle cuentas a la Cámara”, dijo el presidente de la Comisión cameral de Salud, Juan Oscar Morales.

Como consecuencia del huracán María, las facilidades del CDT de Vieques fueron destruidas. Por tal razón, se movieron a un local provisional conocido como el Refugio María.

Las expresiones de ambos legisladores ocurrieron durante un receso durante una Vista Pública de la Comisión de Salud en torno a la Resolución de la Cámara 1688 para realizar una investigación exhaustiva sobre la muerte de la menor Jaideliz Moreno Ventura, quien falleció en el CDT de Vieques, el equipo médico disponible en el CDT junto con el proceso de comunicación entre el personal del CDT y la empresa Aeromed.

La menor falleció el pasado domingo, 12 de enero porque, supuestamente, en el CDT no contaban con el equipo necesario.

Después del incidente, el pasado 21 de enero, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aprobó 39,569,649.81 dólares para la reconstrucción del CDT Susana Centeno, en el municipio de Vieques.

El costo total del proyecto sería unos 43,966,327.57 dólares de los cuales FEMA aportaría el 90 por ciento de los costos, por lo que otorgarían 39,569,694.81 dólares al Municipio de Vieques.