Secretaria de Justicia toma silencio ante investigación cameral sobre fusión de empresas de carga marítima

EL CAPITOLIO (CyberNews) – La secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones volvió a hacer silencio el martes, ante una investigación cameral en torno a la fusión de las empresas de carga marítima Luis Ayala Colón y Tote Maritime, pues alegó que el departamento que dirige cursa una investigación al respecto.

“No teníamos conocimiento. De ahí a lo que es el resultado de la misma, no tenemos expresiones sobre cuáles son los asuntos que están trascendiendo”, dijo Aponte Hernández a preguntas de la prensa.

El silencio de Longo Quiñones, a juicio del representante novoprogresista, es distinto a la situación con la investigación sobre el almacén con suministros sin repartir en la Guancha de Ponce.

“Yo tengo que diferenciar entre lo que pueda ser el asunto de Ponce a esto. Yo no quiero llegar a ese punto de comparación porque no quiero que se disloque lo que estamos haciendo. No quiero que tampoco se politice sobre el particular”, dijo Aponte Hernández.

Mencionó que, a su juicio, “lo que es el acuerdo tiene unos visos que podrían llevar al asunto monopolístico”.

Por su parte, el portavoz de la Minoría del Partido Popular Democrático (PPD), en dicha comisión, Luis Vega Ramos opinó que el silencio de Longo Quiñones es una mera falta de cooperación.

“Aquí no hay un poco de dificultad con el Departamento de Justicia, aquí hay total y absoluta falta de cooperación y falta de claridad del Departamento de Justicia”, dijo Vega Ramos.

Mencionó que “el reclamo de confidencialidad que hace la secretaria de Justicia, por segunda vez, choca con la necesidad de que los funcionarios electos de mayoría o minoría tengamos una certeza de que se está llevando un proceso serio o es un espectáculo porque no quedaría en nada”, añadió.

Las expresiones de los legisladores se ofrecieron al culminar las vistas públicas de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus, presidida por el representante José Aponte Hernández, en torno a la Resolución de la Cámara 1523, para realizar una investigación sobre los procesos llevados a cabo para aprobar la propuesta fusión de las empresas de carga marítima Luis A. Ayala Colón y Tote Maritime.