José Luis Perales se despide de Puerto Rico

San Juan, 16 feb (EFE News).- El cantante español José Luis Perales actuó este domingo por última vez en Puerto Rico dentro de su gira "Baladas para una despedida" con la que se despedirá de los escenarios para dedicarse, como dijo hoy, a sus nietos y hacer otras cosas.

"Tengo cuatro nietos y cosas que hacer", precisó.

Un público devoto de principio a fin se entregó al artista español, vestido íntegramente de negro, quien comenzó la actuación de casi dos horas de duración con su famosa "Un velero llamado libertad" y concluyó con las no menos conocidas "Y cómo es el" y "Te quiero".

Un tema, "Y cómo es el" que, dijo, "me persigue pero que no me la quiero quitar de encima".

Desde el primer momento el publico, fervoroso, del Centro de Bellas Artes, en el sector de Santurce de San Juan -"una ciudad a la que no venía desde hace tiempo"-, entonó cada una de las veinte canciones que ofreció.

En varias ocasiones le indicó a los asistentes que pese a que se marche en diciembre de los escenarios "siempre habrá una canción o una actuación de televisión" para poder recordarle o verle "pero -afirmó-, dejadme que me vaya a casa".

También subrayó que las canciones, al igual que nosotros, "nacen desnudas, pero luego hay que vestirlas" y explicó que el aspiraba, al inicio de su carrera, a ser compositor y no cantante.

A su vez, antes los gritos de "República Domonicana te ama" y de otro ciudadano de Colombia, contestó que el también quería "a todos los países de esta zona".

"Le llamaban loca", que escribió para Mocedades; "Frente al espejo", para Raphael y "Creo en ti" firmada con Miguel Bosé, así como "Que canten los niños", "Celos de mi guitarra", "Me llamas" o "Y Te vas" fueron algunas de las otras canciones que entonó.

Durante el mes de abril visitará las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, Washington, Miami y Nueva York.

En el mes de mayo comenzará la gira en España, donde están programados cerca de 30 conciertos antes de que en octubre y hasta finales de noviembre realice una segunda parte de gira americana visitando Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y Ecuador.

El punto y final definitivo a su trayectoria sobre los escenarios será el próximo día 17 de diciembre en un concierto en el Madrid Wizink Center.