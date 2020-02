Presidente PNP informa resultados preliminares de entrega de endosos

SAN JUAN (CyberNews) - El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, informó el lunes que concluyó el periodo para la entrega del 100 por ciento de los endosos para los cargos electivos en los que habrá primarias en junio próximo.

“Como colectividad recibimos miles de radicaciones de endosos, lo que demuestra una vez más la fortaleza de nuestro ideal de estadidad no tan solo en la base del PNP sino en los miles de estadistas y progresistas que ven en nuestro Partido la fuerza de un cambio. El proceso de primarias nos permitirá ofrecer a Puerto Rico los mejores candidatos para de esta forma continuar la buena obra de gobierno que hemos venido realizando, el PNP está listo”, acotó el presidente del PNP en una comunicación escrita.

El comisionado electoral interino del PNP en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Guzmán Escobar, detalló que el personal de la CEE “está trabajando arduamente para que el proceso de validaciones de endosos sea tal y como nos caracteriza: lo más pulcro posible”.

El informe indica que en el PNP habrá primarias para la gobernación; el Senado; la Cámara de Representantes por Acumulación; ocho distritos senatoriales y 33 alcaldías.

En el caso de la gobernación, Rivera Schatz indicó que Pedro Pierluisi y la gobernadora Wanda Vázquez Garced cumplieron con la cantidad de endosos requeridos. Los aspirantes Sally Priester y Eduardo de Jesús no cumplieron con la cantidad de endosos.

Indicaron que el informe detalla que 14 aspirantes fueron descalificados porque al 31 de enero no cumplieron con la radicación del 50 por ciento de los endosos. Tres aspirantes a cargos legislativos fueron descalificados por no cumplir con la segunda etapa de la radicación de endosos que concluyó el sábado 15 de febrero, fecha en la que se supone los aspirantes radicaran el 100 por ciento de los endosos requeridos para el cargo al cual aspiraban. Éstos son Marilyn Medina Irizarry, quien aspiraba a representante por acumulación; Juan C. Rodríguez Vega, quien aspiraba a representante por el Distrito 5 y Lorenzo Valcarcel Jr., quien aspiraba a representante del Distrito 24.

De otra parte, señalaron que el aspirante a representante por el Distrito 16 (que comprende los municipios de Isabela, San Sebastián y Las Marías), Juan M. Núñez Márquez, retiró el domingo su candidatura. Por lo tanto, al igual que en los Distritos representativos 5, 24 y 34 se eliminaron las primarias al no cumplir con la radicación de los endosos.

Por su parte, el secretario general del PNP, Rafael “June” Rivera, alegó los procesos han sido transparentes desde que los aspirantes sometían todos los documentos para ser certificados por el partido.