Alcalde de Bayamón dice Gil Enseñat actuó con miedo con uso fondos federales

SAN JUAN (CyberNews) - El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz dijo el miércoles que el destituido secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat actuó con miedo en la toma de decisiones sobre el uso de los fondos federales para viviendas asignados a la isla.

“Yo no estoy pidiendo perfección. No hay nadie perfecto. En la toma de decisiones siempre va a haber alguna dificultad, siempre se va a cometer algún error, pero si usted no da el paso, tampoco resuelve nada… Uno está aquí para hacer, no para no hacer nada… Siempre va a haber algún detalle pero no se le puede coger miedo a tomar decisiones porque me vayan a investigar o porque me sacan en las redes sociales. Usted no le puede coger miedo a eso”, dijo Rivera Cruz en entrevista radial (NotiUno).

“Tengo que aceptar que hay un poquito de temor en ejecutar y lo estoy hablando a todos los niveles. Hoy en día cualquier mínimo error se proyecta como un acto de corrupción o negligencia crasa y no necesariamente es así”, agregó.

Gil Enseñat fue despedido en las pasadas semanas en medio de diversas alegaciones. La gobernadora, Wanda Vázquez Garced dijo se le retiró la confianza luego de que supuestamente pusiera en riesgo el desembolso de los fondos CDBG-DR para Puerto Rico al impugnar las directrices del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal que no fueron consultadas ni eran cónsonas con la política pública del gobierno local.

“Yo no quiero hablar del que ya se fue. No creo que es lo más prudente, pero sí puedo plantear que fueron 1.5 billones de dólares. ¿Cuántas casas se construyeron o se repararon bajo él (bajo su gestión)? Cero. Ni una”, cuestionó el ejecutivo bayamonés.

No obstante, dijo que el nuevo secretario, Luis Fernández Trinchet es diligente y además tiene la capacidad de comunicar. Señaló que su expectativa es que de seguir así, dentro de mes y medio o dos se comience a ver la construcción de las primeras casas.

El ejecutivo municipal propuso que se reúnan las compañías asignadas a cada una de las regiones en la isla con la compañía matriz a nivel estatal para que se aclaren dudas y se logre un acuerdo para finalizar las guías y continuar con la etapa de construcción y reconstrucción.

Para el miércoles está convocada una cumbre con alcaldes, legisladores y la gobernadora, Wanda Vázquez Garced con el objetivo de discutir el desglose de los fondos federales CDBG-DR que han llegado a la isla.