El portavoz de la mayoría en el Senado aboga por la reforma electortal

San Juan, 19 feb (EFE News).- El portavoz de la mayoría en el Senado, Ángel Martínez Santiago, arremetió contra el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Anibal José Torres, por oponerse a que se abra el proceso electoral en Puerto Rico para que todos los ciudadanos elegibles puedan participar de las elecciones generales.

"El PPD es el partido del 'no'. No quieren que más partidos se inscriban, no quieren que existan más candidatos, no quieren que más personas ejerza su derecho constitucional de votar en el proceso eleccionario", dijo el senador en un comumincado.

"Todo es un 'No'. Dijeron que no al escrutinio electrónico, algo que facilita la contabilización de los votos y los hace más seguro. No querían extender el período de evaluación de candidatos; en fin, siempre es no. Eso lo hacen porque mientras menos personas voten, ellos piensan que más oportunidades de gana tienen. No s que les importe el pueblo o el proceso, es una estrategia electoral más", señaló el también senador por Arecibo.

De esta manera, Martínez (PNP) defendió la reforma electoral, iniciativa del presidente del Senado, Thomas Rivera, ante los más recientes ataques de Torres.

"Realmente, el PPD es un partido que busca minimizar la participación electoral para ver si pueden ganar. Prefieren que la gente se quede en la casa y no vote. No quieren que se vote por el Presidente de los Estados Unidos, pero sus legisladores encabezan varias papeletas del Partido Demócrata en la Isla. ¿Qué propuesta electoral ha hecho el PPD para amentar la participación del pueblo? Ninguna, cero. Nada. Todo es quejarse, negarse y tratar de obstaculizar, no hacen nada más", agregó.

Martínez, quien también preside las comisiones de Salud y ética del Senado, exhortó a Torres y el resto del liderato del PPD a proponer ideas y conceptos electorales viables para aumentar la participación del pueblo y que los mismos sean plasmados en legislación durante la presente sesión ordinaria que culmina en el mes de junio.

"Que actúen a favor de la democracia y el pueblo, en vez de seguir perpetuando el inmovilismo y la abstención electoral. Quiero que presenten legislación", concluyó.